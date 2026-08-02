Partidos de hoy, lunes 3 de agosto EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV

Este lunes 3 de agosto se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas sudamericanas, como la de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Partido Horario Canal Sarmiento vs Independiente Rivadavia 2.45 p. m. Disney+ Platense vs Talleres 5.00 p. m. Fanatiz Vélez Sarsfield vs Independiente 5.00 p. m. Fanatiz Central Córdoba vs San Lorenzo 7.15 p. m. TyC Sports Huracán vs Atlético Tucumán 7.15 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

Partido Horario Canal Athletico Paranaense vs Vitoria 7.00 p. m. SporTV

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Partido Horario Canal Atlético Bucaramanga vs Cúcuta 8.00 p. m. Win+

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

Partido Horario Canal LDU Quito vs Delfín 7.00 p. m. Teleamazonas

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

Partido Horario Canal Sportivo Trinidense vs San Lorenzo 2.00 p. m. DSPorts Recoleta vs Nacional Asunción 4.30 p. m. DSports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay