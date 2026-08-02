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Partidos de hoy, lunes 3 de agosto EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV
Repasa la programación de partidos de hoy, lunes 3 de agosto, en el que se reanudará la Liga 1 y otros torneos internacionales.
Este lunes 3 de agosto se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas sudamericanas, como la de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Sarmiento vs Independiente Rivadavia
|2.45 p. m.
|Disney+
|Platense vs Talleres
|5.00 p. m.
|Fanatiz
|Vélez Sarsfield vs Independiente
|5.00 p. m.
|Fanatiz
|Central Córdoba vs San Lorenzo
|7.15 p. m.
|TyC Sports
|Huracán vs Atlético Tucumán
|7.15 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Athletico Paranaense vs Vitoria
|7.00 p. m.
|SporTV
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Bucaramanga vs Cúcuta
|8.00 p. m.
|Win+
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|LDU Quito vs Delfín
|7.00 p. m.
|Teleamazonas
Partidos de hoy por la Copa de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Sportivo Trinidense vs San Lorenzo
|2.00 p. m.
|DSPorts
|Recoleta vs Nacional Asunción
|4.30 p. m.
|DSports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Defensor Sporting vs CA Cerro
|5.00 p. m.
|Disney+
¡Vamos al Circo!
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