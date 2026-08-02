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Partidos de hoy, lunes 3 de agosto EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV

Repasa la programación de partidos de hoy, lunes 3 de agosto, en el que se reanudará la Liga 1 y otros torneos internacionales.

Gary Huaman
A continuación, podrás repasar la programación de los partidos de hoy.
A continuación, podrás repasar la programación de los partidos de hoy. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 3 de agosto se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas sudamericanas, como la de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Gianni Infantino no convence a la UEFA, quien trabajo en exigir su renuncia inmediata.

PUEDES VER: Lo último: UEFA exige la renuncia inmediata de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Sarmiento vs Independiente Rivadavia2.45 p. m.Disney+
Platense vs Talleres5.00 p. m.Fanatiz
Vélez Sarsfield vs Independiente5.00 p. m.Fanatiz
Central Córdoba vs San Lorenzo7.15 p. m.TyC Sports
Huracán vs Atlético Tucumán7.15 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

PartidoHorarioCanal
Athletico Paranaense vs Vitoria7.00 p. m.SporTV

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Atlético Bucaramanga vs Cúcuta8.00 p. m.Win+

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
LDU Quito vs Delfín7.00 p. m.Teleamazonas

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Sportivo Trinidense vs San Lorenzo2.00 p. m.DSPorts
Recoleta vs Nacional Asunción4.30 p. m.DSports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Defensor Sporting vs CA Cerro5.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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