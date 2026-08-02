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Diego Romero y su impotente análisis tras derrota de Universitario ante Cienciano: "Mucha bronca"

El portero de Universitario mostró su frustración tras el encuentro y señaló que, a pesar de la preparación, no lograron obtener un resultado positivo.

Antonio Vidal
Diego Romero y su impotente análisis tras derrota de Universitario ante Cienciano. Foto: difusión
Diego Romero y su impotente análisis tras derrota de Universitario ante Cienciano. Foto: difusión
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Universitario no logró superar a Cienciano en el duelo correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo dirigido por Héctor Cúper fue ampliamente superado por el conjunto imperial y eso quedó reflejado en el marcador, que terminó 2-0. Diego Romero, uno de los destacados del cuadro crema, se refirió a lo ocurrido y expresó su molestia.

El portero indicó que siente mucha bronca, ya que habían analizado el compromiso y, pese a ello, no consiguieron un resultado favorable.

Jesús Castillo continuará su carrera en el fútbol de Túnez tras su paso por Universitario.

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Diego Romero fue una de las figuras del partido

Diego Romero fue una de las figuras del partido

"Estoy con mucha bronca, porque habíamos estudiado el partido y sabíamos que sería tal cual se dio, sabiendo eso da bronca porque lo trabajamos en la semana y no se nos pudo dar. Sabíamos que Cienciano te come a centros y así vino un gol, un descuido, luego una pelota filtrada que quedamos muy abiertos, pero es mejor que nos pase ahora que empezamos, y hay que mejorar en lo que viene", fueron las declaraciones de Romero para L1 Max.

¿Cuánto puntuación obtuvo Diego Romero tras el Universitario vs Cienciano?

Tras el encuentro, Diego Romero, que tuvo notables atajadas para evitar que el resultado se agrandara, obtuvo una calificación de 6.8 por parte de la aplicación Sofascore.

Puntuación de Diego Romero. Foto: Sofascore

Puntuación de Diego Romero. Foto: Sofascore

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario y Sporting Cristal se medirán este viernes 7 de agosto por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se jugará a las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate, en un enfrentamiento importante para ambos clubes en la disputa por los primeros puestos del torneo.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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