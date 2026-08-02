Diego Romero y su impotente análisis tras derrota de Universitario ante Cienciano: "Mucha bronca"

Universitario no logró superar a Cienciano en el duelo correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo dirigido por Héctor Cúper fue ampliamente superado por el conjunto imperial y eso quedó reflejado en el marcador, que terminó 2-0. Diego Romero, uno de los destacados del cuadro crema, se refirió a lo ocurrido y expresó su molestia.

El portero indicó que siente mucha bronca, ya que habían analizado el compromiso y, pese a ello, no consiguieron un resultado favorable.

Diego Romero fue una de las figuras del partido

"Estoy con mucha bronca, porque habíamos estudiado el partido y sabíamos que sería tal cual se dio, sabiendo eso da bronca porque lo trabajamos en la semana y no se nos pudo dar. Sabíamos que Cienciano te come a centros y así vino un gol, un descuido, luego una pelota filtrada que quedamos muy abiertos, pero es mejor que nos pase ahora que empezamos, y hay que mejorar en lo que viene", fueron las declaraciones de Romero para L1 Max.

¿Cuánto puntuación obtuvo Diego Romero tras el Universitario vs Cienciano?

Tras el encuentro, Diego Romero, que tuvo notables atajadas para evitar que el resultado se agrandara, obtuvo una calificación de 6.8 por parte de la aplicación Sofascore.

Puntuación de Diego Romero. Foto: Sofascore

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario y Sporting Cristal se medirán este viernes 7 de agosto por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se jugará a las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate, en un enfrentamiento importante para ambos clubes en la disputa por los primeros puestos del torneo.