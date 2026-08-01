Universitario de Deportes afrontará un importante duelo ante Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega por la tercera fecha del Torneo Clausura. Si los cremas consiguen una victoria, entonces sumarán puntaje perfecto y pasarán al primer lugar de la tabla de posiciones; por su parte, los cusqueños necesitan un triunfo para conseguir sus primeros tres puntos en la competencia.

No obstante, los actuales tricampeones del fútbol peruano no podrán contar con una figura indiscutible en su equipo: Edison Flores. De acuerdo a la información del periodista Enrique Vega, esta fue una decisión tomada por el entrenador Héctor Cúper para preservar su físico.

“Edison Flores no integró la delegación debido a molestias musculares. Por precaución el comando técnico de Héctor Cúper optó por no inclur al atacante en el viaje a Cusco para enfrentar a Cienciano”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Edison Flores quedó descartado.

De esta manera, el popular 'Orejas', sumará su segundo partido consecutivo sin sumar minutos. Recordemos que en la victoria por 2-1 ante Cusco FC, el delantero estuvo en la banca de suplentes, pero Héctor Cúper decidió no mandarlo al campo de juego. La última vez que disputó un encuentro fue en la primera fecha del Torneo Clausura ante ADT en Tarma, donde estuvo tan solo 23 minutos en cancha.

Además de Flores, los jugadores que también fueron descartados para este duelo son Piero Quispe y Bryan Reyna. El primero recién acaba de llegar al cuadro merengue y apenas ha sumado sus primeros entrenamientos, mientras que el segundo pasa por decisión técnica.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura?

El duelo entre Universitario vs Cienciano por la fecha tres del Torneo Clausura se jugará el domingo 2 de agosto a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) en el Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura?

La transmisión del Universitario vs Cienciano estará a cargo del canal L1 Max que puedes encontrar en las señales de DIRECTV, Best Cable, Movistar y Claro TV, entre otras. Además, también podrás seguirlo vía L1 Play.