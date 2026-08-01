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Cienciano sufre baja de último momento previo al duelo con Universitario: "Desgarro"

A horas del partido ante Universitario, Cienciano sufrió la baja de uno de sus principales referentes en el ataque.

Eduardo Chirinos
Cienciano sufrió baja de último momento para el duelo ante Universitario.
Cienciano sufrió baja de último momento para el duelo ante Universitario. | Foto: Cienciano
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Cienciano viene afinando los últimos detalles de su preparación para enfrentar a Universitario de Deportes por la fecha 3 del Torneo Clausura. En medio de este panorama, una mala noticia encendió las alarmas en Cusco, tras confirmarse que el profesor Horacio Melgarejo no podrá contar con uno de sus jugadores para este choque: estamos hablando de Neri Bandiera, quien será baja para el duelo ante los cremas.

Gianluca Lapadula se pronunció en la previa del partido ante Cienciano.

PUEDES VER: Lapadula y su tajante respuesta en la previa del duelo ante Cienciano: "Nosotros y nada más"

¿Por qué no jugará Neri Bandiera ante Universitario de Deportes?

Según información del periodista Ernesto Macedo, el delantero argentino de 37 años sufrió una severa lesión que lo deja sin chances de poder participar en el compromiso de mañana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Esta situación obligará al entrenador del ‘Papá’ a replantear su estrategia de juego.

"El atacante Neri Bandiera de Cienciano sufrió un desgarro y no jugará ante Universitario.", publicó el periodista en su cuenta de X (antes Twitter). Cabe precisar que el club aún no se ha pronunciado al respecto. Se espera que en las próximas horas se den mayores detalles sobre la lesión y el proceso de recuperación.

Cienciano, Neri Bandiera

Neri Bandiera no jugará ante Universitario por lesión.

El presente de Neri Bandiera con Cienciano

Desde su llegada al club a principios de año, Neri Bandiera se ha consolidado como una de las principales referencias ofensivas de Cienciano. En lo que va de la presente temporada, el ex jugador de Atlético Grau ha marcado 7 goles con camiseta del 'Papá', seis de ellos los marcó en el torneo local y uno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, específicamente, en la victoria ante Atlético Mineiro por 1-0. Bandiera puso el único tanto de aquel encuentro a los 30 minutos.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Universitario por el Torneo Clausura?

Cienciano y Universitario de Deportes medirán fuerzas este domingo 2 de agosto a las 6.30 p. m. (hora peruana). Los cusqueños buscarán imponer su localía y conseguir su primera victoria en el Clausura. Recordemos que los dirigidos por el profesor Melgarejo vienen de dos derrotas en la primera y segunda fecha del torneo, ante Melgar y Juan Pablo II, respectivamente.

Por su parte, los merengues buscan seguir por la senda del triunfo, luego de superar por 2-1 a Cusco FC en la fecha anterior, con un gol agónico de Gianluca Lapadula sobre el final del partido.

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