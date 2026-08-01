¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?

Sporting Cristal volverá a centrarse en el Torneo Clausura de la Liga 1 luego de que quedó eliminada de la Copa Sudamericana. Los rimenses tras el partido internacional deberán enfrentarse a Juan Pablo II este domingo 2 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo. Este encuentro servirá para que los celestes puedan ganar ante su gente y con ello subir de puesto en el torneo local, donde actualmente se encuentran en el puesto 10 de la tabla de posiciones.

Cabe señalar que Cristal, dirigido por Roberto Mosquera, afronta este compromiso tras encadenar dos caídas consecutivas: una por 2-1 ante Melgar en la Liga 1 y otra por 1-0 frente a Bragantino en la Sudamericana. Por ello, los celestes buscarán reencontrarse con el triunfo en el Clausura.

En tanto, Juan Pablo II llega motivado luego de imponerse 2-0 sobre Cienciano en la jornada anterior del Clausura y tratará de dar el golpe como visitante frente al cuadro rimense.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El encuentro se disputará desde las 11.00 a. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 11.00 a. m.

11.00 a. m. Bolivia, Chile y Venezuela: 12.00 p. m.

12.00 p. m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1.00 p. m.

1.00 p. m. México (CDMX): 10.00 a. m.

10.00 a. m. Estados Unidos (ET): 12.00 p. m.

12.00 p. m. España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El partido podrá seguirse en L1 MAX, disponible a través de distintos operadores de televisión como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y WIN, además de la plataforma de streaming oficial de L1 MAX.

Movistar TV: canales 11 y 14 en SD / 711 y 714 en HD.

canales 11 y 14 en SD / 711 y 714 en HD. Claro TV: canales 10 en SD y 510 en HD.

canales 10 en SD y 510 en HD. DirecTV: canales 604 en SD y 1604 en HD.

canales 604 en SD y 1604 en HD. Best Cable: canales 12 en SD y 6.2 en HD.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

Sporting Cristal recibirá a Juan Pablo II este sábado 2 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.