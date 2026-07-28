Entradas para Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Torneo Clausura de la Liga 1: precios y dónde comprar

Sporting Cristal iniciará la tercera fecha frente a Juan Pablo II, encuentro importante por el Torneo Clausura de la Liga 1 donde los celestes jugarán de local en el Estadio Alberto Gallardo. Los rimenses buscarán ante su gente conseguir los tres puntos, pues los dirigidos por Roberto Mosquera cayeron derrotados en su visita a Melgar, por lo que ahora buscarán el triunfo que les permita escalar puestos más arriba. En este contexto, mediante sus redes sociales, Cristal publicó la lista de precios para que la hinchada vaya a verlos este domingo 2 de agosto.

Entradas para Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Torneo Clausura

Para este encuentro, las entradas van desde S/19, por lo que los hinchas tendrán la opción de escoger las zonas que más les agraden. A continuación, la lista de precios.

Palco Platino: S/129,90

Occidente VIP: S/109,90

Occidente Butaca Zona A: S/89,90

Occidente Butaca Zona B: S/79,90

Occidente Butaca Zona C: S/69,90

Occidente Butaca Zona D: S/59,90

Occidente Lateral: S/49,90

Oriente Central Butaca 1955: S/39,90

Oriente Lateral: S/29,90

Popular: S/19,90

Entradas para Sporting Cristal vs Juan Pablo II

¿Cuándo juega Sporting Cristal - Juan Pablo II?

Sporting Cristal recibirá a Juan Pablo II este domingo 2 de agosto desde las 11.00 a. m. (hora peruana), en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Clausura

Así se encuentra la tabla de posiciones en este momento, con Juan Pablo II ubicado en el tercer lugar, mientras que Sporting Cristal marcha en la novena posición.