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Entradas para Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Torneo Clausura de la Liga 1: precios y dónde comprar

Sporting Cristal se enfrentará a Juan Pablo II este domingo 2 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo, en un crucial partido del Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Entradas para Sporting Cristal vs Juan Pablo II. Foto: composición Líbero
Entradas para Sporting Cristal vs Juan Pablo II. Foto: composición Líbero
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Sporting Cristal iniciará la tercera fecha frente a Juan Pablo II, encuentro importante por el Torneo Clausura de la Liga 1 donde los celestes jugarán de local en el Estadio Alberto Gallardo. Los rimenses buscarán ante su gente conseguir los tres puntos, pues los dirigidos por Roberto Mosquera cayeron derrotados en su visita a Melgar, por lo que ahora buscarán el triunfo que les permita escalar puestos más arriba. En este contexto, mediante sus redes sociales, Cristal publicó la lista de precios para que la hinchada vaya a verlos este domingo 2 de agosto.

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Entradas para Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Torneo Clausura

Para este encuentro, las entradas van desde S/19, por lo que los hinchas tendrán la opción de escoger las zonas que más les agraden. A continuación, la lista de precios.

  • Palco Platino: S/129,90
  • Occidente VIP: S/109,90
  • Occidente Butaca Zona A: S/89,90
  • Occidente Butaca Zona B: S/79,90
  • Occidente Butaca Zona C: S/69,90
  • Occidente Butaca Zona D: S/59,90
  • Occidente Lateral: S/49,90
  • Oriente Central Butaca 1955: S/39,90
  • Oriente Lateral: S/29,90
  • Popular: S/19,90
Entradas para Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Entradas para Sporting Cristal vs Juan Pablo II

¿Cuándo juega Sporting Cristal - Juan Pablo II?

Sporting Cristal recibirá a Juan Pablo II este domingo 2 de agosto desde las 11.00 a. m. (hora peruana), en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Clausura

Así se encuentra la tabla de posiciones en este momento, con Juan Pablo II ubicado en el tercer lugar, mientras que Sporting Cristal marcha en la novena posición.

EquipoPartidoPJDFPuntos
1Melgar2+36
2Universitario2+26
3Juan Pablo II2+24
4Cusco FC2+23
5Alianza Lima1+13
6Sport Boys2+13
7Sport Huancayo2+13
8Atlético Grau203
9Sporting Cristal203
10Alianza Atlético2-13
11Los Chankas2-13
12CD Moquegua202
13Comerciantes Unidos101
14FC Cajamarca100
15UTC2-21
16Deportivo Garcilaso1-10
17ADT2-30
18Cienciano2-40
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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