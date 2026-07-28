Pablo Guede reveló el duro momento que vivió con Alianza Lima: "Cinco meses..."

Alianza Lima atraviesa un buen momento en la Liga 1. Tras haber conseguido el Torneo Apertura y empezar el Clausura con el pie derecho (4 puntos de 6), los blanquiazules se perfilan como el más firme candidato a llevarse el título nacional este 2026. Una de las piezas fundamentales es su entrenador, Pablo Guede, aunque el inicio no fue muy alentador para el estratega argentino.

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¿Qué dijo Pablo Guede sobre su experiencia en Alianza Lima?

En una reciente entrevista para La Palabra en Juego, Pablo Guede dio detalles de su experiencia al mando de Alianza Lima en todo el primer semestre de la temporada y resaltó que estar en el banquillo íntimo ha sido un aprendizaje acelerado debido a la gran presión y los momentos difíciles que vivió a principios del presente año, como la eliminación temprana de la Copa Libertadores y el escándalo extradeportivo que terminó con la salida de tres jugadores.

"Cinco meses de Alianza es lo que le pasa a un entrenador en diez años de carrera, pero la clave estuvo en los jugadores. Ante los palos (golpes), se unían más y uno no los podía dejar solos. Se generó una simbiosis, se generó una confianza, un saber estar en los momentos difíciles. Eso es muy difícil porque ante todo lo que nos pasó, lo más fácil es tirar la toalla, y no fue fácil", señaló.

Alianza Lima ganó el Torneo Apertura 2026.

De esta forma, Guede explicó que los primeros meses al mando de Alianza Lima fueron los más intensos de su carrera. Pese a los constantes golpes y cuestionamientos, resaltó que la unión del plantel fue la clave para superar la adversidad y consolidar un grupo fuerte en los momentos más difíciles.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a los campos de juego este sábado primero de agosto, cuando reciba en Matute al Alianza Atlético de Sullana, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido está programado para las 8:30 p.m. (hora peruana).