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Pablo Guede dio fuerte comentario tras empate de Alianza: "Sabemos que todos nos quieren ganar"
El DT de Alianza Lima, Pablo Guede, no se calló durante conferencia de prensa al revelar su firme postura sobre los rivales a enfrentar en el Clausura.
Alianza Lima viene de un amargo empate ante Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026. El equipo liderado por Pablo Guede rescató un punto en su visita a Cutervo, pero con una serie de polémicas que se han comentado después del partido. Ante este panorama, el estratega argentino tomó la palabra en conferencia de prensa para dar su sentir ante lo vivido en los 90 minutos.
Pablo Guede dio fuerte comentario tras empate de Alianza Lima
En imágenes difundidas por L1 MAX, se pudieron conocer las palabras del técnico tras las polémicas decisiones de los árbitros a lo largo del compromiso. En primera instancia, dejó en claro que siempre ha mantenido el respeto con los jueces principales, pero que no es ajeno a ciertos reclamos que puede percibir en el juego.
Seguido de ello, aseguró que nunca va a quejarse de todo lo que se vive durante un compromiso oficial. Reveló que no pudieron dormir bien en Cutervo por las bombas de estruendo en horas de la noche, pero que sabe que debe afrontar cada partido ante estas adversidades. Fue tajante al decir que todos los contrincantes tienen la misión de ganarle a Alianza Lima, por lo que prepara a sus dirigidos para cualquier circunstancia.
"Yo no estuve incómodo nunca. Mi relación con los árbitros es correcta. No soy quien para valorar las decisiones de un partido. Es muy difícil ser árbitro. Tenemos cosas para mejorar, pero creo que el equipo dio la cara en este campo. No podemos dormir porque nos tiraron bombas de estruendo, pero es lo que toca. Desde el primer día dije que debemos estar preparados para todo. Jamás me voy a quejar de las cosas. Nosotros somos Alianza. Sabemos que todos nos quieren ganar y debemos estar preparado para todo", declaró Pablo Guede.
Conferencia de prensa de Pablo Guede tras empate de Alianza Lima.
Próximo partido de Alianza Lima
El siguiente partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026 será ante Alianza Atlético de Sullana el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 8.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.
¡Vamos al Circo!
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