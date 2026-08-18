¿A qué hora juegan River Plate vs Independiente Santa Fe y dónde ver partido por Copa Sudamericana?

River Plate e Independiente Santa Fe protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos se enfrentarán este miércoles 19 de agosto en el Estadio Campín de Bogotá, por la ida de los octavos de final del certamen continental. Revisa el horario y canales confirmados para ver la transmisión EN VIVO de este emocionante encuentro.

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¿A qué hora juegan River Plate vs Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana?

El partido entre River Plate e Independiente Santa Fe está programado para las 7:30 de la noche (hora peruana y colombiana). A continuación, te detallamos el resto de horarios en países de Sudamérica, México y Estados Unidos.

Ecuador: 7:30 p. m.

Chile: 8:30 p. m.

Venezuela: 8:30 p. m.

Bolivia: 8:30 p. m.

Argentina: 9:30 p. m.

Brasil: 9:30 p. m.

Uruguay: 9:30 p. m.

Paraguay: 9:30 p. m.

México (CDMX) y Centroamérica: 6:30 p. m.

Estados Unidos (Miami/Nueva York): 8:30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5:30 p. m.

España: 2:30 a. m. del jueves 20 de agosto.

¿Dónde ver River Plate vs Independiente Santa Fe EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026?

La transmisión EN VIVO del encuentro entre el 'Millonario' y 'Los Cardenales' estará disponible por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Perú: ESPN, DSports y DGO

Colombia: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: ESPN y Disney+ Premium

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium

Chile: ESPN y Disney+ Premium

Venezuela: ESPN y Disney+ Premium

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Uruguay: DIRECTV Sports, ESPN y Disney+ Premium

Paraguay: ESPN y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN y Disney+ Premium

México: Disney+ Premium

Estados Unidos: beIN SPORTS y fuboTV

España: Movistar+

River Plate vs Independiente Santa Fe: ¿Cómo llegan ambos equipos?

River Plate llega a esta instancia de la Copa Sudamericana tras quedar como ganador del grupo H, evitando así la ronda de Playoffs. No obstante, los dirigidos por el profesor Eduardo Coudet atraviesan un presente irregular en lo futbolístico: el 'Millonario' registra ocho derrotas y solo una victoria desde fines de mayo.

Llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Por su parte, los colombianos vienen con la moral a tope luego de vencer a Caracas en los Playoffs por un contundente 5-0 en el marcador global. En la ida, Santa Fe ganó 2-0 de local y 3-0 en la vuelta en Venezuela.

Cabe precisar que esta serie por octavos de final fue reprogramada tras el terremoto de 7.4 grados que se registró en Colombia el pasado lunes 10 de agosto.