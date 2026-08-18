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Cerro Porteño vs Palmeiras EN VIVO: pronóstico, hora y dónde ver partido de Copa Libertadores
Sigue el partido entre Cerro Porteño vs Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, este miércoles 19 de agosto.
Desde La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, Cerro Porteño recibirá a Palmeiras por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro iniciará a las 5.00 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. A continuación te contamos todos los detalles para que no te pierdas este apasionante compromiso.
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Como sabemos, la ida se jugó en el Allianz Parque de Brasil y el encuentro terminó igualado 1-1, por lo que todo se definirá en los siguientes 90 minutos. Si ambos quedan igualados por cualquier marcador, se definirá al clasificado a los cuartos de final del torneo Conmebol a través de la tanda de penales. Por ello, este cotejo promete muchas emociones de inicio a fin.
Cerro Porteño le empató 1-1 a Palmeiras en Brasil.
¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Palmeiras?
Estos son los horarios dependiendo de tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 4.00 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (del 20 de agosto)
¿Dónde ver EN VIVO Cerro Porteño vs Palmeiras?
La transmisión del partido entre Cerro Porteño vs Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el partido de fútbol internacional totalmente online a través de Disney+, si es que cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con las incidencias.
Canales de transmisión para el Cerro Porteño vs Palmeiras
- Argentina: FOX Sports 2, Disney+ Premium
- Bolivia: ESPN, Disney+ Premium
- Brasil: Paramount+
- Chile: Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Paraguay: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
- Uruguay: ESPN, Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium
Cerro Porteño vs Palmeiras: pronóstico y cuánto pagan las casas de apuestas
Si bien el partido es de pronóstico reservado, una apuesta casi segura sería que ambos clubes anotan en Paraguay. Estas son las cuotas de cada equipo para el partido de la Copa Libertadores:
|CASA DE APUESTAS
|CERRO PORTEÑO
|EMPATE
|PALMEIRAS
|Betsson
|4.90
|3.20
|1.78
|Betano
|5.00
|3.50
|1.85
|Bet365
|4.75
|3.50
|1.75
|1XBet
|4.94
|3.34
|1.85
|Caliente.pe
|5.00
|3.40
|1.84
Cerro Porteño vs Palmeiras: posibles alineaciones
Cerro Porteño: Martínez, Merolla, Benítez, Ramírez, Velázquez, Gamarra, Almendra, Aliseda, Chena Báez, Iturbe, Torres.
Palmeiras: Miguel, Giay, Gómez, Piquerez, Murilo, Pereira, Arias, Freitas, Roque, Allan, López.
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