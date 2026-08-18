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¡Otro susto! Jamal Musiala volvió a desmayarse durante partido amistoso del Bayern Múnich
Musiala volvió a generar preocupación entre los hinchas luego de desmayarse nuevamente. Hace tres días, pasó lo mismo, pero contra RB Leipzig.
Hace tres días, durante el partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig, Jamal Musiala, una de las figuras del club ‘bávaro’, sufrió un duro revés en su carrera tras desmayarse casi en la recta final del encuentro. El volante cayó al césped del Allianz Arena. Ismael Saibari, uno de sus compañeros de equipo, tuvo que socorrerlo rápidamente para evitar que cayera fuera del terreno de juego.
Este martes 18 de agosto, el jugador de 23 años volvió a protagonizar otro gran susto entre sus compañeros durante el encuentro contra Heidenheim. El entrenador Vincent Kompany decidió darle minutos, pero con lo que no contó es que, apenas cuatro minutos después de salir desde el banquillo, el jugador volvió a desmayarse.
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Musiala se desmaya durante partido del Bayern Múnich
Luego de desplomarse sobre el césped, de inmediato, futbolistas de ambos equipos se acercaron para rodearlo y formar un círculo, mientras el personal médico ingresaba rápidamente al terreno de juego para atenderlo.
Luego de recibir atención durante unos instantes, el jugador logró ponerse de pie con la ayuda de un integrante del cuerpo técnico. Visiblemente desorientado y caminando con dificultad, se dirigió hacia la banda, pero tras avanzar algunos metros decidió regresar y terminó retirándose al vestuario por el lado contrario. Mientras tanto, los aficionados le brindaron su apoyo con cánticos.
Musiala salió del terreno de juego
De momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación que atraviesa el jugador, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles.
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