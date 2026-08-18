¡Descomunal! Felipe Chávez anotó golazo de tiro libre para el 1-1 del Bayern Múnich vs Heidenheim

¡Una maravilla! Felipe Chávez fue el autor de un nuevo golazo en el amistoso del Bayern Múnich vs Heidenheim. El volante ha sido uno de los más destacados en la pretemporada del equipo y ahora puso el empate para el cuadro bávaro y desató la locura en todo el estadio.

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Felipe Chávez anotó golazo de tiro libre con el Bayern Múnich.

Bayern Múnich venía perdiendo en su último partido de pretemporada, hasta que en el minuto 25 llegó un tiro libre cerca al borde del área. Fue allí cuando Felipe Chávez tomó la responsabilidad y sacó un remate preciso para enviar el balón al fondo del arco.

El disparo del peruano superó la barrera sin ningún problema e hizo una parábola perfecta. El balón impactó en la parte baja del travesaño, dejando sin respuesta al arquero rival y se coló al fondo del arco.

El joven mediocentro arrancó de titular en este compromiso y demostró que tiene cualidades para poder integrar las filas del primer equipo en esta temporada de la Bundesliga. Cabe recordar que en los anteriores amistosos también tuvo un magnífico desempeño logrando tres goles y dos asistencias.

Bayern Múnich busca la cesión de Felipe Chávez

Pese a su gran desempeño, el periodista Kerry Hau reveló que el Bayern Múnich no contempla quedarse con Felipe Chávez esta temporada, por lo que busca opciones para cederlo a préstamo ante la gran cantidad de jugadores en esa posición. Ya hay clubes interesados en sus servicios como Deportivo La Coruña, Wolfsburg, Paderborn, entre otros.