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DT de la selección peruana reveló si Felipe Chávez será convocado: "Él tiene..."

Técnico de la selección peruana rompió su silencio y reveló si Felipe Chávez será convocado para los próximos amistosos que sostendrán por fecha FIFA.

Luis Blancas
DT de la selección peruana reveló si Felipe Chávez será convocado
DT de la selección peruana reveló si Felipe Chávez será convocado | Foto: Selección peruana
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Felipe Chávez es uno de los futbolistas peruanos que mejor posicionado se encuentra en el fútbol europeo debido a que actualmente viene haciendo pretemporada con el primer equipo de Bayern Múnich. Es por eso que en medio de ello, Thiago Kosloski, técnico de la selección peruana Sub-20, fue consultado sobre si será convocado para los próximos amistosos.

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Kosloski fue consultado de forma directa sobre la posible convocatoria de Chávez a la selección peruana Sub-20, a lo que el entrenador de la categoría aseguró que tiene todas las condiciones para ser considerado en la nómina.

Asimismo, el técnico brasileño agregó que el volante de Bayern Múnich conversa mucho con él y a la vez aseguró que un llamado a la selección peruana de mayores solo dependerá únicamente de Mano Menezes.

Video: L1MAX

"Yo hablo prácticamente con todos. Felipe Chávez claro que tiene la situación de poder estar en la selección absoluta, pero eso depende del profesor Mano Menezes. Él tiene continuidad y las condiciones de poder estar acá con nosotros, entonces, vamos a tener que hablar con los clubes y con ellos para ver cómo está la situación", afirmó.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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