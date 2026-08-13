Filtran cuánto tiempo estará de baja Marco Huamán en Alianza Lima: ¿Se pierde el clásico?

Durante el partido con Sport Boys por el Torneo Clausura, Marco Huamán salió lesionado y provocó mucha preocupación tanto en el comando técnico como en toda la hinchada de Alianza Lima. Resulta que, según el parte médico del club, el futbolista nacional presenta un desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho. Ahora, se filtró cuánto tiempo será baja en tienda blanquiazul y si llegará al clásico ante Universitario de Deportes.

Como también notificó la institución de Matute, el lateral ha comenzado con su proceso de rehabilitación para volver a la acción en el menor tiempo posible. Por ello, para complementar la información, la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló en plena transmisión de L1 MAX por cuántas semanas, como mínimo, estará fuera de servicio para Pablo Guede.

"Huamán mínimo tiene para tres semanas. La recuperación y encima tiene que hacer fútbol de nuevo. Es un jugador importante, de los más regulares de Alianza", indicó la mencionada comunicadora, aunque también señalaron en el programa que podrían ser hasta cuatro dependiendo su evolución. Por ello, teniendo en cuenta cuándo es el partido con Universitario, podemos sacar cálculos sobre si llegará o no a este trascendental encuentro por el Torneo Clausura.

¿Marco Huamán jugará ante Universitario?

Si bien no es posible al 100 % saberlo, lo cierto es que, en caso sean únicamente tres semanas de recuperación, Alianza Lima sí podrá contar con Marco Huamán. Esto debido a que el duelo ante la 'U' está programado para el 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, es decir, dentro de un mes. El lateral peruano llegaría con lo justo y este podría ser su reestreno con camiseta blanquiazul.

Eso sí, en caso la evolución sea lenta y todo se extienda, será imposible para los íntimos contar con su figura para el clásico del fútbol peruano. Motivo por el cual Pablo Guede debe tener una alternativa lista en el peor de los casos, ya que este compromiso puede decidir el rumbo de la Liga 1 2026.