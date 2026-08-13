Guede eligió al reemplazo de Marco Huamán para el partido de Alianza Lima vs UTC por el Clausura

Alianza Lima se prepara de la mejor manera para volver a la senda del triunfo en el Torneo Clausura, donde buscan el título para convertirse automáticamente en campeón de la Liga 1 2026. Sin embargo, sufrieron un duro golpe tras confirmarse la lesión de Marco Huamán, por lo que Pablo Guede ya definió a su reemplazo.

Pablo Guede eligió al reemplazo de Marco Huamán

La baja de Marco Huamán es uno de los golpes más duros para los intereses de Alianza Lima en su disputa por el título, ya que se había consolidado como titular indiscutible. Por eso, los hinchas se preguntan quién será su reemplazo ante UTC de Cajamarca, su próximo rival.

Precisamente, el periodista Gerson Cuba reveló, en su canal de YouTube, que Pablo Guede ve a Nicolás Díaz como su potencial reemplazo en la zaga defensiva. De hecho, indicó que el chileno ya viene siendo probado en los trabajos tácticos durante los entrenamientos.

Nicolás Díaz se perfila a ser titular con Alianz Lima en reemplazo de Marco Huamán

"Marco Huamán estará fuera mínimo un mes y, ahora quien viene siendo utilizado en estos momentos y tiene muchas posibilidades de arrancar el sábado es Nicolás Díaz. Guede ha probado a Nicolás Díaz de lateral derecho y también a Mateo Antoni pasando a Díaz de central. Aún falta el partido de práctica, pero esa es la idea que manejan en Alianza Lima", reveló el citado comunicador.

Del mismo modo, el periodista deportivo indicó que aún falta realizar las pruebas en los partidos de práctica, pero el zaguero de 27 años tiene todas las opciones para poder salir de titular por primera vez en Matute.

Valor de mercado de Nicolás Díaz

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Nicolás Díaz es uno de los jugadores más cotizados del plantel de Alianza Lima con 1,5 millones de euros.

¿Qué lesión sufrió Marco Huamán?

Marco Huamán salió lesionado en el partido ante Sport Boys y, tras ser sometido a pruebas, se conoció su diagnóstico: “Marco Huamán presenta un desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho. Actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación a cargo del área médica del club”, informó el club.