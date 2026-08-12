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Rosario Central vs Cortinthians EN VIVO: horario, canal y alineaciones por la Copa Libertadores 2026
Acá podrás revisar todo acerca del Rosario Central vs Corinthians que se jugará en el Estadio Gigante de Arroyito por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Rosario Central vs Corinthians EN VIVO protagonizan un encuentro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 el jueves 13 de agosto en el Estadio Gigante de Arroyito desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de ESPN y Disney+ para toda Sudamérica. A continuación, podrás revisar toda la información acerca de este compromiso.
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El Gigante de Arroyito será escenario de un duelo atractivo por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026, donde Rosario Central buscará aprovechar el respaldo de su hinchada para conseguir una ventaja en el primer capítulo de la serie. El equipo dirigido por Jorge Almirón tendrá en Ángel Di María a una de sus principales figuras y apostará por crear peligro con sus jugadores de ataque, especialmente por las bandas.
El conjunto argentino intentará asumir el protagonismo desde los primeros minutos y tendrá como objetivo controlar la posesión y presionar la salida de Corinthians. La idea será recuperar rápidamente el balón y encontrar espacios en campo rival para conseguir una diferencia que le permita afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta en Brasil.
Rosario Central tiene su lista de convocados para enfrentar a Corinthians
Por su parte, Corinthians bajo la dirección técnica de Fernando Diniz, buscará imponer un planteamiento más práctico y aprovechar los espacios que pueda dejar su rival. El cuadro brasileño apostará por un bloque compacto, transiciones rápidas y la experiencia de sus jugadores para generar peligro, además de buscar opciones mediante centros y pelota parada. La serie promete ser intensa y con dos equipos que llegan con argumentos para avanzar a los cuartos de final.
¿A qué hora juegan Rosario Central vs Corinthians por la Copa Libertadores?
El duelo entre Rosario Central vs Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará el jueves 13 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario.
¿Dónde ver Rosario Central vs Corinthians por la Copa Libertadores?
La transmisión del Rosario Central vs Corinthians estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.
Rosario Central vs Corinthians: posibles alineaciones
- Rosario Central: Jerónimo Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Gonzalo Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Jaminton Campaz, Ángel Di María; Julián Fernández y Enzo Copetti.
- Corinthians: Hugo Souza; Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Andre, Raniele, Kaio Cesar, Rodrigo Garro; Breno y Pedro Raúl.
Rosario Central vs Corinthians: cuotas y pronósticos
|CASA DE APUESTAS
|ROSARIO CENTRAL
|EMPATE
|CORINTHIANS
|Betson
|2.28
|2.82
|3.55
|Betano
|2.37
|2.87
|3.55
|Bet365
|2.30
|2.90
|3.60
|1xBet
|2.35
|2.90
|3.69
|Caliente
|2.34
|2.95
|3.65
|Stake
|2.30
|2.85
|3.65
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