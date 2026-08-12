Christian Ramos rotundo con Paolo Guerrero por polémicos comentarios: "Para mí..."

Christian Ramos no pasó por alto las recientes declaraciones de Paolo Guerrero en redes sociales. El exdefensor de la selección peruana se refirió a la respuesta del delantero de Alianza Lima, quien reaccionó con dureza ante las críticas que viene recibiendo por su rendimiento durante la temporada 2026.

Christian Ramos dio fuerte comentario sobre Paolo Guerrero tras rotundo mensaje en redes sociales

El mensaje publicado por Guerrero generó distintas reacciones entre los aficionados y el entorno del fútbol peruano. Algunos interpretaron sus palabras como una respuesta directa a exfutbolistas y analistas deportivos que vienen cuestionando sus actuaciones con la camiseta blanquiazul.

En ese contexto, Christian Ramos, conocido como ‘La Sombra’, analizó la situación en el programa ‘La jugada Good’ y consideró que Paolo Guerrero se equivocó al responder públicamente a sus críticos.

El exseleccionado nacional señaló que Guerrero, debido a su amplia trayectoria en el fútbol profesional, conoce perfectamente que las críticas forman parte de la carrera de cualquier futbolista, especialmente cuando se trata de un jugador de su relevancia.

“Para mí, Paolo se equivocó, porque Paolo es una persona de experiencia, de 42 años, ha jugado en todos lados”, sostuvo Ramos.

Ramos también recordó que las redes sociales se han convertido en un espacio donde cualquier persona puede opinar sobre fútbol, por lo que consideró que Guerrero no debería entrar en ese tipo de discusiones.

“Sabe que el hincha es así. Sabe que las redes sociales son así, sabe que de fútbol hablan todos, y él sabe muy bien eso. Caer en eso está mal”, manifestó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras las críticas por su rendimiento?

La reacción de Paolo Guerrero llegó a través de sus historias de Instagram. El delantero mostró su molestia por los comentarios que ha recibido de diferentes personajes vinculados al fútbol y cuestionó que algunas personas que, según él, nunca tuvieron una trayectoria destacada como futbolistas ahora opinen sobre sus actuaciones.

“Ah listo. Ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó o, si jugó, fue malísimo y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor”, escribió el atacante blanquiazul.

“Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano, pero ya y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos”, sentenció.

¿Cómo le va a Paolo Guerrero en Alianza Lima durante 2026?

Hasta el momento de la temporada 2026, Paolo Guerrero ha jugado 18 encuentros y suma cuatro anotaciones, tomando en cuenta sus apariciones en la Liga 1, tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura, además de la fase previa de la Copa Libertadores.