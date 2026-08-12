Alianza Lima vs UTC: CONAR confirmó al árbitro para el duelo por la fecha 5 del Torneo Clausura

Alianza Lima y UTC de Cajamarca se enfrentarán este sábado 15 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Bajo ese contexto, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó al árbitro que estará encargado de dirigir las acciones en uno de los duelos más esperados de la siguiente jornada: se trata del juez FIFA Joel Alarcón.

Joel Alarcón, árbitro FIFA, dirigirá el Alianza Lima vs UTC

El árbitro Joel Alarcón de 45 años fue designado por la CONAR para impartir justicia en el enfrentamiento entre blanquiazules y cajamarquinos. El juez, quien es FIFA desde el año 2016, estará acompañado de Albert Alarcón y Diana Ruiz como jueces asistentes. Por su parte, Maykol Farromeque estará a cargo del VAR.

Joel Alarcón dirigirá el partido entre Alianza Lima y UTC.

¿Joel Alarcón ya dirigió a Alianza Lima?

Cabe precisar que Joel Alarcón ya dirigió a Alianza en lo que va de la presente temporada. El árbitro nacional estuvo a cargo de 3 partidos del cuadro blanquiazul: En la victoria por 2-1 frente a Sport Huancayo, en el triunfo por 2-0 ante Juan Pablo II College y en otro triunfo de local sobre Melgar por 3-1. Todos los encuentros fueron por el Torneo Apertura, de modo que este será el primer partido que Alarcón dirigirá a los íntimos por el Clausura.

Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura

Alianza Lima y UTC de Cajamarca se batirán a duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura este fin de semana desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Ambos equipos llegan con realidades muy distintas. Mientras los dirigidos por Pablo Guede luchan por el título nacional de la Liga 1, el ‘Gavilán del Norte’ es un firme candidato a perder la categoría.

En la última fecha, los victorianos empataron con Sport Boys por 1-1 en el Estadio Nacional. Por su parte, los cajamarquinos vienen de empatar en condición de local con ADT de Tarma por el mismo marcador.

En el Torneo Apertura, Alianza Lima se impuso a UTC por 1-0 en su visita al Estadio Héroes de San Ramón con un gol agónico de Renzo Garcés en el último minuto del partido. Ambos equipos terminaron con 10 hombres en aquel encuentro luego de las expulsiones de Luis Arce y Eryc Castillo.