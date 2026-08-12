Expresidente de la CONAR contradice a los audios del VAR que dicen que no hubo mano: "Están quedando peor"

El empate entre Sport Boys y Alianza Lima sigue dando de qué hablar sobre la polémica mano de Hansell Riojas en los descuentos del encuentro y que no se cobró como penal. Luego de varios días, la CONAR reveló los audios del VAR sobre esta jugada en particular y señaló que el balón nunca impactó en la extremidad del futbolista. Sin embargo, Winston Reátegui, exmandamás de la Comisión Nacional de Árbitros, afirmó que el Departamento de Arbitrajes del Perú están quedando peor.

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En diálogo con el programa 'Hablemos de Max', Winston Reátegui confirmó que las cámaras no mienten y que las imágenes muestran claramente cómo el balón chocó en la mano de Hansell Riojas y terminó desviado.

“Lo que no se puede debatir es el video que salió el domingo, donde quedó demostrado feacintemente que fue mano. Todos coincidimos de que existe una mano, existe un movimiento antinatural que amplía el volumen. Le choca el balón en la mano, toma otra dirección y eso debió ser sancionado”, empezó declarando el expresidente de la CONAR, quien criticó contra el Departamento de Arbitrajes de la Liga 1: “Ellos dicen que no le toca en la mano, son los únicos en el planeta que ven que el balón no le toca en la mano. Hemos visto el video”.

Pero Reátegui no se quedó corto y continuó criticando los audios del VAR, señalando que mejor hubieran sacado un comunicado pidiendo las disculpas del caso en lugar de decir algo que no sucedió.

“Se mueve la mano, el balón cambia de dirección y definitivamente creo que en la posición que están ellos, de decir que el balón no le dio en la mano, yo considero que ni siquiera es debatible. Porque reitero, son los únicos que dicen que el balón no le dio en la mano. Ojo, yo he conversado con muchos árbitros que me han llamado el día de ayer y me dicen ‘profe, la sacó de la galera, no la teníamos nosotros, es penal’. Muchos árbitros. No sé por qué ahora el Departamento de Arbitrajes responsables del VAR sacan un audio donde de verdad, creo que, están quedando peor. Es mejor decir ‘nos equivocamos, existe un apresuramiento’ y no fueron consecuentes con sus decisiones”, concluyó.

¿Qué dice el audio VAR sobre la mano de Hansell Riojas?

En los audios del VAR, se escucha que los árbitros confiesan que el balón nunca impacta en la mano del futbolista de Sport Boys: “Dio meta, close up. No lo impacta, no lo impacta (el balón a la mano de Riojas), Bruno (Pérez) un momento, por favor. Estoy limpiando el área. No, pasa, pasa. Puedes reanudar (el partido)”.