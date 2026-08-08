Agentes federales de inmigración realizaron la detención de más de 1.200 inmigrantes indocumentados en la región de Atlanta, Georgia. De este total, 720 individuos habían sido condenados o enfrentaban cargos por diversos delitos, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta operación resalta el enfoque de las autoridades en la aplicación de la ley en materia de inmigración y la seguridad pública.

Alerta con las redadas: agentes ICE arrestaron a más de 700 inmigrantes con antecedentes

En una conversación con 'Fox & Friends', Marcos Charles, director ejecutivo asociado de Operaciones de Control y Deportación de ICE, se refirió a los últimos resultados de una redada en Atlanta, Georgia, que logró la detención de más de 1.200 inmigrantes ilegales, muchos de los cuales contaban con antecedentes penales.

Charles subrayó que más de la mitad de los arrestados estaban involucrados en delitos graves, incluyendo agresiones sexuales y violencia doméstica. Asimismo, el funcionario resaltó la importancia de retirar a estos individuos de las calles, no solo por su historial delictivo, sino también por su estatus migratorio irregular en el país americano.

La operación, denominada 'Operación Comunidad Segura - Atlanta', fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se enfocó en aquellos extranjeros con antecedentes criminales.

Charles también precisó que el personal de ICE ERO realiza patrullajes diarios en todo el país para hacer cumplir las leyes de inmigración, contribuyendo así a la seguridad de las comunidades.

Cabe mencionar que, en el mes de julio, el ICE reportó aproximadamente 51.000 detenciones por motivos de inmigración, marcando un récord mensual que supera las 43.000 detenciones de junio.

¿Qué más dijo el director ejecutivo asociado de Operaciones de Control y Deportación de ICE al respecto?

Charles precisó que los agentes han cambiado sus tácticas en respuesta a las protestas y a lo que calificó como intentos de interferir en las detenciones, lo que incluye cambios en la manera de rastrear a las personas que se encuentran en el país de forma ilegal.

"Lo que hemos hecho es adaptarnos a eso, no solo con capacitación adicional, sino que también hemos ajustado nuestra metodología sobre cómo llevamos a cabo estas labores de aplicación de la ley y nuestros métodos de arresto", mencionó.

Entre los arrestados, el DHS identificó a un ciudadano mexicano con antecedentes penales por "conspiración para poseer con intención de distribuir al menos 500 gramos de metanfetamina y conducir bajo los efectos del alcohol" y a un inmigrante ilegal de El Salvador con antecedentes penales por "agresión doméstica/violencia familiar, crueldad infantil, alteración del orden público y conducir bajo los efectos del alcohol".