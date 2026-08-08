Miguel Araujo y su contundente análisis tras el empate entre la 'U' y Cristal: "Dominamos"

Miguel Araujo, defensa central de Sporting Cristal, se pronunció tras el empate por 1-1 con Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El zaguero dio su análisis sobre el rendimiento de ambas escuadras y aseguró que los rimenses fueron superiores a los dueños de casa durante un buen tramo del partido en el coloso de Ate.

¿Qué dijo Miguel Araujo tras el partido entre Universitario y Cristal?

En declaraciones a la prensa, el exjugador de Alianza Lima se mostró satisfecho con el desempeño del plantel cervecero; sin embargo, expresó su desazón al no haber conseguido los tres puntos en su visita a los cremas, que se encuentran de aniversario por sus 102 años de vida institucional.

"Venimos a buscar los tres puntos, pero los clásicos son así, son ajustados. Se gana por 1-0 o se empata por 1-1. Creo que nos vamos un poco molestos por cómo jugamos, metimos intensidad, hablamos mucho dentro del campo y metimos. Dominamos el partido, dominamos por cierta parte los primeros 15 minutos del primer y segundo tiempo, por ahí ellos también pero esto es fútbol, son clásicos que se ganan así", manifestó Araujo.

Cabe precisar que, con este resultado, Sporting Cristal sumó 7 puntos de 12 posibles y, por el momento, comparte la punto del Torneo Clausura junto a FBC Melgar, Los Chankas, Sport Huancayo, Universitario y Alianza Lima, a la espera del resultado del encuentro de hoy entre los blanquiazules y Sport Boys, que se llevará a cabo a las 8:30 p.m. en el Estadio Nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

La escuadra que dirige Roberto Mosquera volverá a los campos de juego el próximo domingo 16 de agosto a las 11 de la mañana (hora peruana), cuando reciba en el Estadio Alberto Gallardo a Sport Huancayo, por la quinta fecha del Torneo Clausura.