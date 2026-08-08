Cantoro elogió a dos jugadores de Universitario pese empate ante Cristal: "Tienen que jugar más"

Universitario de Deportes no logró imponer condiciones ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 y terminó cediendo puntos importantes en su lucha por alcanzar el liderato de la tabla. Sin embargo, pese a la desazón, Mauro Cantoro sorprendió a los hinchas al destacar el rendimiento de dos jugadores de los cremas.

Mauro Cantoro elogió a dos jugadores de Universitario pese empate ante Sporting Cristal

Durante la transmisión del programa 'Desmarcados', del canal de YouTube 'Denganche', analizaron el empate de Universitario en el Estadio Monumental y las sensaciones que dejó la dupla Álex Valera y Gianluca Lapadula en el ataque. En ese contexto, Mauro Cantoro tomó la palabra y no dudó en resaltar a ambos futbolistas por su rendimiento.

Según indicó el retirado jugador, ambos atacantes se compenetraron de gran manera en su primera vez jugando juntos desde el inicio, intercambiando labores constantemente. Por ello, pidió al comando técnico que sigan apostando por este esquema.

Gianluca Lapadula y Álex Valera formaron dupla titular por primer vez en Universitario

"Cuando se juega con dos delanteros, es importante que uno salga y el otro entre, y que todo se dé con sincronización, eso es importante. Me terminó gustando la dupla (Álex Valera y Gianluca Lapadula). Tienen que jugar más", señaló el referente crema.

Del mismo modo, el ‘Toro’ remarcó que entre Valera y Lapadula se terminaron armando las jugadas más peligrosas de la ‘U’ en el partido, donde lo más destacado fue el gol del ‘Bambino’.

Gianluca Lapadula empieza a destacar en Universitario

El delantero ítalo-peruano es una de las flamantes incorporaciones de Universitario para el Torneo Clausura y, pese al poco tiempo que tiene con el equipo, ya empezó a destacar por su rendimiento. En los cuatro partidos que ha disputado ha logrado marcar dos goles. Sin embargo, cabe señalar que ante Cristal fue su primera titularidad.