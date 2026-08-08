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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Dodge City: tienda enfrenta AMENAZAS VIOLENTAS y policía investiga

Una amenaza telefónica contra el Walmart de Dodge City generó alarma el viernes por la tarde. La Policía ya investiga el caso para identificar al responsable.

María Zapata
Walmart de Dodge City recibe amenazas violentas.
Walmart de Dodge City recibe amenazas violentas. | Composición: María Zapata | Líbero
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La policía investiga las amenazas violentas recibidas contra un Walmart de Dodge City, en Estados Unidos, durante la tarde del viernes. El incidente provocó un despliegue preventivo de agentes, mientras las autoridades buscan determinar quién realizó la llamada y si existía un riesgo real para los clientes y trabajadores.

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¿Qué pasó en el Walmart de Dodge City?

De acuerdo con información difundida por KSNW, el área de atención al cliente de la tienda recibió, cerca de las 3 p. m., una llamada de una persona desconocida que lanzó graves amenazas de violencia y estableció un plazo para que ocurrieran. Cuando los agentes llegaron al establecimiento, el responsable todavía permanecía en línea. La policía tomó el control de la comunicación y continuó escuchando al sospechoso.

Según la ciudad de Dodge City, durante la llamada, el individuo modificó en varias ocasiones el momento en que supuestamente ocurrirían las amenazas. Además, un agente advirtió que la persona aparentemente utilizaba un distorsionador de voz para ocultar su identidad.

Walmart reabre sus puertas tras las amenazas

El plazo señalado durante la llamada ya terminó sin que se reportara el ataque anunciado. Por ello, el Walmart de Dodge City volvió a atender al público, aunque la presencia policial se mantiene en los alrededores como medida de precaución.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar al responsable y esclarecer el origen de la amenaza. El caso vuelve a poner bajo atención la seguridad en establecimientos de Walmart en EE. UU., una de las principales cadenas minoristas de Estados Unidos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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