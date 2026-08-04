ALERTA MÁXIMA en este centro de detención de ICE para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: SALVADOREÑO falleció tras sufrir una "emergencia médica"

Un inmigrante salvadoreño de 41 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) después de sufrir una "emergencia médica" mientras permanecía detenido en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey. El caso de Edwin López-Cornejo ha generado preocupación entre sus familiares, autoridades y defensores de los derechos de los inmigrantes detenidos, quienes cuestionan las condiciones de atención médica y los protocolos de vigilancia dentro de estas instalaciones.

Según informó AFP News, López-Cornejo fue arrestado por agentes de ICE el pasado 18 de junio bajo la acusación de haber "reingresado ilegalmente a Estados Unidos" tras haber llegado por primera vez al país en 2006. El inmigrante salvadoreño permaneció recluido en Delaney Hall, en Newark, antes de ser trasladado al University Hospital de Newark, donde falleció el sábado.

Muerte de inmigrante salvadoreño bajo custodia de ICE genera reclamos en Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que la muerte ocurrió tras una emergencia médica, aunque no reveló detalles sobre el problema de salud que sufrió el detenido. La agencia indicó que la causa del fallecimiento será determinada mediante un examen médico adicional.

La familia de López-Cornejo expresó su dolor tras conocer la noticia. Su madre, María Cornejo, declaró al medio local New Jersey Monitor que estaba "desconsolada" y aseguró que desconocía las circunstancias exactas de la muerte de su hijo. La mujer afirmó que, durante su detención, su hijo no habría recibido de manera adecuada los medicamentos que necesitaba para tratar la diabetes y la hipertensión. Sin embargo, ICE aseguró que el hombre recibió "la atención médica adecuada" mientras estuvo bajo custodia.

El fallecimiento ocurre en medio de críticas contra el centro de detención de ICE Delaney Hall, una instalación con capacidad para aproximadamente 1.000 personas, donde en los últimos meses se han registrado protestas de activistas que denuncian problemas relacionados con las condiciones de permanencia de los inmigrantes detenidos.

Centro de detención ICE en Nueva Jersey enfrenta presión por condiciones para inmigrantes

Tras conocerse la muerte del inmigrante salvadoreño, líderes políticos de Nueva Jersey solicitaron el cierre del centro. El senador demócrata Cory Booker afirmó que esta no era la primera muerte registrada en Delaney Hall y pidió adoptar medidas para evitar nuevos casos.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, también exigió el cierre de la instalación y señaló que, según sus declaraciones, el operador privado GEO Group e ICE habían mostrado falta de transparencia y supervisión pública en relación con la seguridad y el bienestar de las personas detenidas.

Las autoridades estatales indicaron que algunos inmigrantes detenidos habían presentado quejas previas relacionadas con la calidad del agua, la falta de atención médica y la propagación de enfermedades como la gripe y el COVID-19 dentro del centro.

El caso de Edwin López-Cornejo vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de los centros de detención de ICE en Estados Unidos, mientras organizaciones y funcionarios continúan exigiendo mayores controles sobre la atención médica y el trato que reciben los inmigrantes detenidos, tanto aquellos con estatus legal como quienes se encuentran en situación migratoria irregular.