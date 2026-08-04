IPD avanza en la remodelación de la histórica "Bombonera" del Estadio Nacional y alista su reapertura

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se encuentra en la etapa final de la remodelación integral de la histórica Bombonera del Estadio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos del boxeo peruano, que pronto volverá a abrir sus puertas luego de permanecer inactivo durante los últimos dos años.

Esta intervención forma parte del plan de recuperación y modernización de la infraestructura deportiva que impulsa la actual gestión del presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, con el respaldo del Ministerio de Educación.

Los trabajos ejecutados permitirán devolver al boxeo nacional un escenario completamente renovado, con mejores condiciones para deportistas, entrenadores y asistentes. La obra comprende la mejora de las tribunas mediante la instalación de nuevas butacas, el pintado integral de los ambientes, la remodelación total de los servicios higiénicos y camerinos, la renovación de la zona de entrenamiento, la instalación de modernas luminarias y diversos trabajos de infraestructura que garantizarán un espacio más seguro, moderno y funcional para la práctica de este deporte.

La reapertura de Bombonera está próxima

Con esta renovación, la Bombonera recupera las condiciones necesarias para albergar nuevamente jornadas de entrenamiento, exhibiciones y competencias, fortaleciendo el desarrollo del boxeo peruano y brindando a los atletas un escenario acorde con las exigencias del alto rendimiento.

La pronta reapertura de este histórico recinto representa un nuevo paso en el proceso de recuperación de la infraestructura deportiva que viene ejecutando el Instituto Peruano del Deporte, cuyo objetivo es poner en valor escenarios emblemáticos para promover la masificación del deporte, fortalecer el alto rendimiento y generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones de deportistas peruanos.