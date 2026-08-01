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Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 EN VIVO: resultados de la fecha 3

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones actualizada del Torneo Clausura y la clasificación acumulada de la Liga 1 2026, junto con los resultados de la tercera jornada.

Angel Curo
Tabla de posiciones de la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1
Tabla de posiciones de la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 | Composición: Líbero
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Inició una nueva jornada del fútbol peruano, donde tendremos varios partidos destacados por la fecha 3 del Torneo Clausura. Los Chankas abrieron la jornada venciendo a Comerciantes Unidos. Alianza Lima recibirá HOY a Alianza Atlético en Matute. Por su parte, Universitario visitará a Cienciano en la altura de Cusco y Sporting Cristal se medirá ante Juan Pablo II. A continuación, te dejamos la tabla de posiciones actualizada del campeonato y acumulada de la Liga 1 2026.

Cienciano recibe a Universitario por el Torneo Clausura de la Liga 1

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Cienciano y dónde ver partido por Liga 1?

Tabla acumulada de la Liga 1 Perú 2026

EquipoPJPJDFPuntos
1Alianza Lima19+2344
2Los Chankas20+4440
3Universitario19+1135
4FBC Melgar19+1334
5Cienciano19+833
6Cusco FC19030
7Deportivo Garcilaso19+329
8Alianza Atlético19+124
9Comerciantes Unidos19-223
10Sporting Cristal19-222
11Sport Boys*19-321
12CD Moquegua19-720
13Juan Pablo II19-1620
14ADT Tarma*19-219
15Atlético Grau19-619
16Sport Huancayo19-919
17FC Cajamarca*19-618
18UTC**19-712

*Comisión de Licencias de la FPF restó dos puntos a Sport Boys.

*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a ADT de Tarma.

*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a FC Cajamarca

**Cámara de Conciliación y Resolución de Conflictos de la FPF restó siete puntos a UTC

Tabla de posiciones de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

EquipoPartidoPJDFPuntos
1Melgar2+36
2Universitario2+26
3Los Chankas306
4Juan Pablo II2+24
5Alianza Lima2+14
6Cusco FC2+23
7Sport Huancayo2+13
8Sport Boys2+13
9Atlético Grau203
10Deportivo Garcilaso203
11Sporting Cristal203
12Alianza Atlético2-13
13CD Moquegua202
14Comerciantes Unidos3-12
15FC Cajamarca2-11
16UTC2-21
17ADT2-30
18Cienciano2-40

Partidos y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Viernes 31 de julio

  • Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos

Sábado 1 de agosto

  • 1.00 p. m. | FC Cajamarca vs Sport Huancayo | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.
  • 3.30 p. m. | Atlético Grau vs Sport Boys | Estadio La Matanza, Piura.
  • 6.00 p. m. | Cusco FC vs UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  • 8.30 p. m. | Alianza Lima vs Alianza Atlético | Estadio Alejandro Villanueva, Lima.

Domingo 2 de agosto

  • 11.00 a. m. | Sporting Cristal vs Juan Pablo II | Estadio Alberto Gallardo, Lima.
  • 1.15 p. m. | ADT vs Deportivo Garcilaso | Estadio Unión Tarma.
  • 3.30 p. m. | CD Moquegua vs Melgar | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua.
  • 6.30 p. m. | Cienciano vs Universitario | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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