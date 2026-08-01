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Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 EN VIVO: resultados de la fecha 3
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones actualizada del Torneo Clausura y la clasificación acumulada de la Liga 1 2026, junto con los resultados de la tercera jornada.
Inició una nueva jornada del fútbol peruano, donde tendremos varios partidos destacados por la fecha 3 del Torneo Clausura. Los Chankas abrieron la jornada venciendo a Comerciantes Unidos. Alianza Lima recibirá HOY a Alianza Atlético en Matute. Por su parte, Universitario visitará a Cienciano en la altura de Cusco y Sporting Cristal se medirá ante Juan Pablo II. A continuación, te dejamos la tabla de posiciones actualizada del campeonato y acumulada de la Liga 1 2026.
Tabla acumulada de la Liga 1 Perú 2026
|Equipo
|PJ
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|19
|+23
|44
|2
|Los Chankas
|20
|+44
|40
|3
|Universitario
|19
|+11
|35
|4
|FBC Melgar
|19
|+13
|34
|5
|Cienciano
|19
|+8
|33
|6
|Cusco FC
|19
|0
|30
|7
|Deportivo Garcilaso
|19
|+3
|29
|8
|Alianza Atlético
|19
|+1
|24
|9
|Comerciantes Unidos
|19
|-2
|23
|10
|Sporting Cristal
|19
|-2
|22
|11
|Sport Boys*
|19
|-3
|21
|12
|CD Moquegua
|19
|-7
|20
|13
|Juan Pablo II
|19
|-16
|20
|14
|ADT Tarma*
|19
|-2
|19
|15
|Atlético Grau
|19
|-6
|19
|16
|Sport Huancayo
|19
|-9
|19
|17
|FC Cajamarca*
|19
|-6
|18
|18
|UTC**
|19
|-7
|12
*Comisión de Licencias de la FPF restó dos puntos a Sport Boys.
*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a ADT de Tarma.
*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a FC Cajamarca
**Cámara de Conciliación y Resolución de Conflictos de la FPF restó siete puntos a UTC
Tabla de posiciones de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026
|Equipo
|Partido
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Melgar
|2
|+3
|6
|2
|Universitario
|2
|+2
|6
|3
|Los Chankas
|3
|0
|6
|4
|Juan Pablo II
|2
|+2
|4
|5
|Alianza Lima
|2
|+1
|4
|6
|Cusco FC
|2
|+2
|3
|7
|Sport Huancayo
|2
|+1
|3
|8
|Sport Boys
|2
|+1
|3
|9
|Atlético Grau
|2
|0
|3
|10
|Deportivo Garcilaso
|2
|0
|3
|11
|Sporting Cristal
|2
|0
|3
|12
|Alianza Atlético
|2
|-1
|3
|13
|CD Moquegua
|2
|0
|2
|14
|Comerciantes Unidos
|3
|-1
|2
|15
|FC Cajamarca
|2
|-1
|1
|16
|UTC
|2
|-2
|1
|17
|ADT
|2
|-3
|0
|18
|Cienciano
|2
|-4
|0
Partidos y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026
Viernes 31 de julio
- Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos
Sábado 1 de agosto
- 1.00 p. m. | FC Cajamarca vs Sport Huancayo | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.
- 3.30 p. m. | Atlético Grau vs Sport Boys | Estadio La Matanza, Piura.
- 6.00 p. m. | Cusco FC vs UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
- 8.30 p. m. | Alianza Lima vs Alianza Atlético | Estadio Alejandro Villanueva, Lima.
Domingo 2 de agosto
- 11.00 a. m. | Sporting Cristal vs Juan Pablo II | Estadio Alberto Gallardo, Lima.
- 1.15 p. m. | ADT vs Deportivo Garcilaso | Estadio Unión Tarma.
- 3.30 p. m. | CD Moquegua vs Melgar | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua.
- 6.30 p. m. | Cienciano vs Universitario | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
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