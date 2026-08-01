ROBABA en Walmart, TJ Maxx y Marshalls: mujer cae tras 7 MESES DE SAQUEAR tres gigantes del retail

Una mujer de Canton, Ohio, fue arrestada tras una investigación de más de siete meses relacionada con una serie de robos en tiendas minoristas de Estados Unidos, incluidos establecimientos como Walmart, T.J. Maxx y Marshalls. Las autoridades informaron que la sospechosa era buscada por varias agencias policiales por presuntamente sustraer mercancía de distintos comercios del condado de Stark.

Mujer de Ohio es detenida por robos en Walmart, T.J. Maxx y Marshalls

Allyson Vizzuso, de 45 años y residente de Canton, fue localizada por la policía el miércoles 30 de julio dentro de un Walmart en Estados Unidos, donde presuntamente tenía en su poder artículos robados. De acuerdo con las autoridades, la mujer habría intentado resistirse al arresto cuando los agentes procedieron con su detención.

La investigación indica que Vizzuso era buscada por la Oficina del Sheriff del Condado de Stark y los departamentos de Policía del Municipio de Jackson, North Canton y Canton por una serie de delitos registrados en al menos seis comercios de la zona.

Allyson Vizzuso, de 45 años, enfrenta 14 cargos de robo y otros delitos como robo de identidad y resistencia al arresto.

Las autoridades indicaron que los robos ocurrieron entre diciembre de 2025 y el 30 de julio de 2026, afectando tiendas como dos sucursales de Meijer, Target, Walmart, T.J. Maxx y Marshalls. Entre los artículos presuntamente sustraídos figuran carteras, bolsos, zapatos, alimentos, un patinete eléctrico y otros productos, con pérdidas estimadas superiores a los 2.700 dólares.

Según la información difundida por Cleveland 19 News, "Allyson Vizzuso, de 45 años y residente de Canton, era buscada por la Oficina del Sheriff del Condado de Stark, la Policía del Municipio de Jackson, la Policía de North Canton y la Policía de Canton por robos denunciados en al menos seis negocios".

Mujer enfrenta 14 cargos de robo tras presunta ola de delitos en tiendas de EE. UU.

Durante la investigación, los negocios más afectados fueron Marshalls y T.J. Maxx, donde se reportaron cuatro robos en cada establecimiento. Además, las sucursales de Meijer, Target y Walmart registraron un incidente cada una, según los reportes policiales.

Tras su captura, Vizzuso compareció el viernes ante el Tribunal Municipal de Canton y el Tribunal Municipal de Massillon. La acusada enfrenta 14 cargos de robo, dos cargos relacionados con robo de identidad y otros señalamientos por resistencia al arresto, obstrucción de la justicia, allanamiento de morada y fuga.

El caso generó atención en la comunidad debido a la duración de la presunta cadena de delitos y al impacto económico que tuvo en los comercios minoristas del condado de Stark. Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras avanzan los procedimientos judiciales.

Vizzuso permanece detenida en la cárcel del condado de Stark y tiene programadas nuevas comparecencias ante ambos tribunales para el próximo 11 de agosto. La policía continúa evaluando los detalles del caso y los posibles daños ocasionados durante los siete meses en los que presuntamente se habrían registrado los robos.