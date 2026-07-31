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Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO por Torneo Clausura: pronóstico, horarios y dónde ver partido
Sigue el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético, que se juega este sábado 1 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Se viene el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético, este sábado 1 de agosto, a partir de las 20:30 hora peruana, por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión de L1 MAX para Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y otros operadores.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Alianza Atlético: el potente once de Pablo Guede para ganar en Matute
Alianza Lima vs Alianza Atlético: previa del partido
Tras su empate en Cutervo, Alianza Lima quiere alargar su buen registro en Matute jugando por Liga 1 durante la presente temporada, donde ha ganado ocho partidos y solo empató el duelo ante Sporting Cristal.
Por su parte, la visita ha mostrado irregularidad en este Clausura. Inició siendo goleado por 4-1 ante Cusco FC en la altura, pero luego se recuperó venciendo por 3-1 a Los Chankas en Sullana.
Cabe señalar que Alianza Atlético no ha perdido ninguno de los últimos cuatro partidos oficiales ante el elenco blanquiazul: suma dos empates y dos victorias. ¿Los victorianos romperán la racha o el 'Vendaval' mantendrá su invicto?
Alianza Lima y Alianza Atlético se enfrentan por el Torneo Clausura
Alianza Lima vs Alianza Atlético: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 21:30 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30 horas
- México: 19:30 horas
- Estados Unidos: 21:30 horas (Miami y Nueva York) y 18:30 horas (Los Ángeles)
- España: 03:30 horas (del día siguiente)
Alianza Lima vs Alianza Atlético: dónde ver
El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo por las siguientes plataformas: L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz.
¿En qué canal ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por L1 MAX?
Repasa qué canal sintonizar para ver el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético vía L1 MAX, de acuerdo a tu operador de TV contratado a continuación:
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
Alianza Lima vs Alianza Atlético: pronósticos y cuotas de apuesta
Alianza Lima parte como favorito para vencer a Alianza Atlético, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Alianza Lima
|Empate
|Alianza Atlético
|Te Apuesto
|1.45
|4.27
|7.91
|Betsson
|1.38
|4.40
|9.60
|Caliente
|1.37
|4.35
|9.20
|Olimpo
|1.41
|4.50
|8.00
|Betano
|1.42
|4.80
|9.00
Alianza Lima vs Alianza Atlético: últimos partidos
- Alianza Lima 1-2 Alianza Atlético | Copa de la Liga 2026
- Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima | Torneo Apertura 2026
- Alianza Lima 1-1 Alianza Atlético | Torneo Clausura 2025
- Alianza Atlético 3-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2025
- Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético | Torneo Clausura 2024
Alianza Lima vs Alianza Atlético: alineaciones probables
Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Federico Girotti.
Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Williams Guzmán, Román Suárez, Anthony Gordillo; Jorge del Castillo, Joel Lupu, Germán Díaz; Guillermo Larios, Cristian Penilla y José Ingratti.
Alianza Lima vs Alianza Atlético: estadio
Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.
Alianza Lima se enfrenta a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, recinto que tiene capacidad para 33.938 espectadores.
¡Vamos al Circo!
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