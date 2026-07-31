Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO por Torneo Clausura: pronóstico, horarios y dónde ver partido

Se viene el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético, este sábado 1 de agosto, a partir de las 20:30 hora peruana, por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión de L1 MAX para Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y otros operadores.

Alianza Lima vs Alianza Atlético: previa del partido

Tras su empate en Cutervo, Alianza Lima quiere alargar su buen registro en Matute jugando por Liga 1 durante la presente temporada, donde ha ganado ocho partidos y solo empató el duelo ante Sporting Cristal.

Por su parte, la visita ha mostrado irregularidad en este Clausura. Inició siendo goleado por 4-1 ante Cusco FC en la altura, pero luego se recuperó venciendo por 3-1 a Los Chankas en Sullana.

Cabe señalar que Alianza Atlético no ha perdido ninguno de los últimos cuatro partidos oficiales ante el elenco blanquiazul: suma dos empates y dos victorias. ¿Los victorianos romperán la racha o el 'Vendaval' mantendrá su invicto?

Alianza Lima y Alianza Atlético se enfrentan por el Torneo Clausura

Alianza Lima vs Alianza Atlético: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30 horas

México: 19:30 horas

Estados Unidos: 21:30 horas (Miami y Nueva York) y 18:30 horas (Los Ángeles)

España: 03:30 horas (del día siguiente)

Alianza Lima vs Alianza Atlético: dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo por las siguientes plataformas: L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por L1 MAX?

Repasa qué canal sintonizar para ver el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético vía L1 MAX, de acuerdo a tu operador de TV contratado a continuación:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Alianza Lima vs Alianza Atlético: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima parte como favorito para vencer a Alianza Atlético, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Alianza Lima Empate Alianza Atlético Te Apuesto 1.45 4.27 7.91 Betsson 1.38 4.40 9.60 Caliente 1.37 4.35 9.20 Olimpo 1.41 4.50 8.00 Betano 1.42 4.80 9.00

Alianza Lima vs Alianza Atlético: últimos partidos

Alianza Lima 1-2 Alianza Atlético | Copa de la Liga 2026

Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima | Torneo Apertura 2026

Alianza Lima 1-1 Alianza Atlético | Torneo Clausura 2025

Alianza Atlético 3-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2025

Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético | Torneo Clausura 2024

Alianza Lima vs Alianza Atlético: alineaciones probables

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Federico Girotti.

Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Williams Guzmán, Román Suárez, Anthony Gordillo; Jorge del Castillo, Joel Lupu, Germán Díaz; Guillermo Larios, Cristian Penilla y José Ingratti.

Alianza Lima vs Alianza Atlético: estadio

Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

Alianza Lima se enfrenta a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, recinto que tiene capacidad para 33.938 espectadores.