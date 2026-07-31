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Alianza Lima perderá a importante integrante del club para el partido contra Alianza Atlético

Alianza Lima no podrá contar con un importante miembro del equipo para enfrentar a Alianza Atlético por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Alianza Lima perderá a miembro del club para el partido ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima perderá a miembro del club para el partido ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero
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Alianza Lima enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria. En medio de ello, un importante integrante del club blanquiazul no podrá estar presente en el partido debido a una fuerte suspensión: estamos hablando de Jesús Gómez, miembro del comando técnico.

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Alianza Lima perderá a miembro del club para el partido ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Jesús Gómez, quien es el doctor del comando técnico de Alianza liderado por Pablo Guede, fue sancionado con una fecha de suspensión luego de ser expulsado en el encuentro frente a Comerciantes Unidos, disputado en Cutervo.

Cabe señalar que el encuentro entre el conjunto blanquiazul y cutervino estuvo marcado por la controversia, por lo que desde el banquillo íntimo empezaron a reclamar con fuerza y, como consecuencia, uno de ellos terminó expulsado.

Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima y los jugadores que son baja para el partido contra Alianza Atlético

Alianza Lima afrontará el encuentro frente a Alianza Atlético únicamente sin Cristian Carbajal, quien continúa en proceso de recuperación de una lesión sufrida tras un desgarro en el muslo derecho.

Los futbolistas de Alianza Lima que tienen tarjeta amarilla

Entre los jugadores de Alianza Lima que han sido amonestados en las dos primeras jornadas del Torneo Clausura figuran Eryc Castillo, Luis Advíncula, Paolo Guerrero, Marco Huamán, Federico Girotti, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor y Renzo Garcés. Es importante precisar que un futbolista queda suspendido para un encuentro cuando acumula cinco tarjetas amarillas, situación que todavía no alcanza a ninguno de los integrantes del plantel dirigido por Pablo Guede.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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