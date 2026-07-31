Mr. Peet reveló si Carlos Cáceda será flamante fichaje de Alianza Lima: "Quiere..."

Alianza Lima sigue pensando en reforzarse para salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, por eso, ahora Mr. Peet reveló si Carlos Cáceda es opción de fichaje para el club blanquiazul en reemplazo de Guillermo Viscarra, quien salió del equipo por falta de continuidad.

Mr. Peet reveló si Carlos Cáceda será fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026

Peter Arévalo recurrió a su programa ‘Madrugol’ para comentar a los hinchas de Alianza si el club tiene interés en Cáceda como posible nuevo arquero para el Clausura 2026.

Según indicó el reconocido periodista, el exarquero de Universitario de Deportes apareció en la órbita del cuadro íntimo; sin embargo, no sería la primera vez que sucede, ya que ya antes había estado en esa situación.

Video: Madrugol

Asimismo, Mr. Peet afirmó que cuando Alianza Lima estuvo cerca de fichar a Carlos Cáceda por primera vez, Juan Reynoso lo convenció de quedarse y seguir formando parte de Melgar.

“Han surgido versiones con respecto a lo de Carlos Cáceda. No es la primera vez que Carlos Cáceda está en el radar de Alianza. Con Juan Reynoso en Melgar, también hubo interés en Carlos Cáceda", empezó diciendo.

"Y lo que pasó en aquella oportunidad fue eso, que Juan Reynoso convenció, habló con Carlos Cáceda para que continúe en el arco de Melgar. Alianza lo que quiere es tener un arquero de experiencia como lo tenía con Vizcarra, cuando Duarte agarró la titularidad. Quiere tener dos arqueros del mismo nivel para evitar cualquier situación que se pueda dar", explicó.

Mr. Peet reveló el tipo de arquero que busca Alianza Lima

Por otro lado, Mr. Peet explicó que el arquero que necesita Alianza Lima es uno de jerarquía que esté en el mismo nivel de Alejandro Duarte, arquero titular y sobre todo que sea de selección para que el puesto sea plenamente peleado en búsqueda de salir campeones nacionales.

"Eso es lo que, independientemente del nombre, sea Cáceda o sea Mr. Pett, quiere Alianza tener una igualdad en cuanto a competencia. Y si se ha ido Vizcarra, que es un arquero de selección, lo que quiere Alianza es tener un arquero que alterne, que le genere competencia a Duarte y que, ante cualquier situación, tener en el puesto a un arquero de experiencia", concluyó.