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Tras la polémica en Cutervo, revelan a los árbitros del Alianza Lima vs Alianza Atlético en Matute
Alianza Lima fue protagonista la fecha pasada por las polémicas decisiones arbitrales. Ahora, CONAR determinó a los jueces para su duelo en Matute.
Todo va quedando listo para el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los blanquiazules quieren sumar otros tres puntos en casa ante un duro rival como el 'Vendaval'. Se sabe que el elenco dirigido por Pablo Guede viene de una polémica con los árbitros por las decisiones en el choque ante Cutervo, por lo que la CONAR determinó a los jueces que se harán presentes en el recinto deportivo de La Victoria.
En esta ocasión se decidió que el árbitro Michael Espinoza será el principal que impartirá justicia entre Alianza Lima y Alianza Atlético en Matute. Asimismo, la responsable del VAR será Milagros Arruela, con quien mantendrá contacto directo con el réferi de esta contienda.
Árbitros definidos para partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
- Árbitro principal: Michael Espinoza
- Asistente 1: Albert Alarcón
- Asistente 2: Sergio Arana
- Cuarto árbitro: Wilmer Villanueva
- VAR: Milagros Arruela
- AVAR: Víctor Raez
Michael Espinoza será el árbitro de Alianza Lima vs Alianza Atlético.
Un dato curioso con la designación de Michael Espinoza es que en el Torneo Apertura fue sancionado luego de dirigir el partido de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos. CONAR tomó conocimiento de una de sus decisiones como el gol anulado al elenco cutervino, por lo que no dirigió en las siguientes jornadas de la Liga 1 2026.
Este árbitro vuelve a Matute y tiene un registro de dos partidos al mando de Alianza Lima. El primero fue en la victoria ya mencionada de los blanquiazules ante Comerciantes Unidos por 2-1, pero luego estuvo a cargo del cotejo clave ante Los Chankas en el que los íntimos consiguieron un triunfo de 3-0.
Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026: día, hora y canal
Este partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 se juega el sábado 1 de agosto a partir de las 8.30 p. m. y la transmisión de este compromiso se verá por L1 MAX.
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