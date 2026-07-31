Alianza Lima emociona a hinchas y busca firmar a futbolista de más de medio millón: "Proyección"

Alianza Lima tiene como obligación conquistar el Torneo Clausura para consagrarse como campeón de la Liga 1 2026 y ponerle fin a su sequía de títulos. Para ello, necesitan contar con cada una de sus figuras en busca de aumentar sus opciones y, en pleno mercado de pases, se conoció que buscan la firma de un destacado futbolista con una importante cotización.

Alianza Lima busca firmar a futbolista de más de medio millón

Uno de los futbolistas que mejor rendimiento ha tenido a lo largo de la temporada y que más expectativas ha generado en los hinchas de Alianza Lima es Marco Huamán. El lateral llegó como un rescate a inicios de año y se consagró como una pieza fundamental para los blanquiazules.

En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de los blanquiazules está complacida con el rendimiento de Huamán, por lo que están buscando extender su vínculo contractual.

Alianza Lima busca extender el contrato de Marco Huamán hasta 2029.

El defensa nacional de 24 años aún tiene contrato con el club vigente hasta finales de 2027. No obstante, la institución confía en su talento y proyección a futuro, por lo que tiene contemplado extender su contrato por dos temporadas adicionales, es decir, hasta 2029. De esta forma, podrán obtener un mayor beneficio económico ante una posible venta a futuro.

Marco Huamán ha demostrado ser un jugador de gran valor para el futuro de los blanquiazules. Se ha consolidado como lateral izquierdo y ya es titular indiscutible en el esquema de Pablo Guede. En la temporada, lleva 18 partidos disputados, donde ha marcado un gol y brindado tres asistencias.

Valor de mercado de Marco Huamán

Tras su gran desempeño, el también lateral de la selección peruana ha tenido una gran revalorización en su cotización en el mercado. Actualmente, su pase está valorizado en 600 mil euros, la cifra más alta de toda su carrera, según el portal internacional Transfermarkt. Sin embargo, todo hace indicar que este monto seguirá en crecimiento.