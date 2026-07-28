En Alianza Lima continúan en la búsqueda un arquero para cubrir la salida de Guillermo Viscarra, quien se fue del cuadro blanquiazul en busca de nuevas oportunidades tras perder el puesto con Alejandro Duarte. Los blanquiazules buscarían dar el golpe en el presente mercado de pases fichando a un exjugador de Universitario de Deportes: estamos hablando de Carlos Cáceda, hoy en Melgar de Arequipa.

¿Carlos Cáceda llegará a Matute en reemplazo de Viscarra?

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez para el programa Hablemos de MAX, el guardameta del cuadro rojinegro figura entre las opciones que maneja la directiva aliancista para reemplazar a 'Billy'. Asimismo, señaló que no sería la primera vez que desde Matute se interesan por el mundialista con Perú en Rusia 2018.

"Es una posibilidad que Carlos Cáceda pueda llegar a Alianza. No es la primera vez que Alianza lo ha buscado, lo repetimos, pero es una posibilidad, considerando también que Carlos Cáceda no ha tapado hasta el momento con Melgar, pero han preguntado por Carlos Cáceda", señaló la periodista.

En ese sentido, 'Analú' consideró que no sería descabellada una posible llegada de Cáceda a tienda íntima, pese a estar fuertemente vinculado con Universitario: "esto es una profesión y yo no creo que Cáceda, por el momento en el que está, considerando que no está tapando y que no tiene regularidad, no vería mal llegar a Alianza", añadió.

De esta forma, Cáceda podría pasar a Alianza Lima para disputar el titularato con Duarte, tras perder el puesto en Melgar, que ahora tiene como principal guardameta a Jorge Cabezudo.

Trayectoria de Carlos Cáceda