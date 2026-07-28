Se confirmó si Alianza Lima presentó denuncia penal contra CONAR y árbitros de la Liga 1: "Justicia..."

Tras la polémica jugada del fin de semana ante Comerciantes Unidos, Alianza Lima dio un paso al frente. La institución blanquiazul emitió un comunicado oficial este martes 28 de julio para confirmar la presentación de un reclamo formal ante la CONAR por el arbitraje, marcando una postura institucional por la vía deportiva correspondiente.

El malestar blanquiazul nace de una acción sucedida en el duelo por la segunda fecha del Torneo Clausura, donde el equipo igualó 2-2 en Cutervo. Durante el encuentro, el atacante Jairo Vélez sufrió un codazo dentro del área por parte del defensor Alexis Cossio; sin embargo, el árbitro Augusto Menéndez no sancionó la falta y desde la cabina del VAR tampoco se solicitó la revisión de la jugada.

A la par de este reclamo, la directiva íntima aprovechó la misiva para desmarcarse de cualquier acción legal en el fuero ordinario. Alianza Lima aclaró que la denuncia penal contra árbitros y directivos de la FPF fue interpuesta a título personal por el exsocio Julio Lozano Hernández, precisando que el club no promovió dicha medida en respeto al artículo 51 del Reglamento FIFA.

La polémica por penal no cobrado a Alianza Lima en Cutervo continúa

Finalmente, el cuadro de La Victoria reiteró su apego a las normas de la justicia deportiva, aunque expresó su rechazo a los fallos arbitrales reiterados en el torneo. Según lo expuesto en el documento, este tipo de decisiones perjudican la credibilidad y la transparencia del sistema futbolístico nacional.

Comunicado oficial de Alianza Lima