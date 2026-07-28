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Se confirmó si Alianza Lima presentó denuncia penal contra CONAR y árbitros de la Liga 1: "Justicia..."

En Alianza Lima sigue generando ruido el penal no cobrado a Jairo Vélez ante Comerciantes Unidos. ¿Denunciaron penalmente a los jueces del partido y a la misma CONAR?

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima anunció que presentó reclamo ante la CONAR
Alianza Lima anunció que presentó reclamo ante la CONAR | Foto: Club Alianza Lima
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Tras la polémica jugada del fin de semana ante Comerciantes Unidos, Alianza Lima dio un paso al frente. La institución blanquiazul emitió un comunicado oficial este martes 28 de julio para confirmar la presentación de un reclamo formal ante la CONAR por el arbitraje, marcando una postura institucional por la vía deportiva correspondiente.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima a inicios del 2026.

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El malestar blanquiazul nace de una acción sucedida en el duelo por la segunda fecha del Torneo Clausura, donde el equipo igualó 2-2 en Cutervo. Durante el encuentro, el atacante Jairo Vélez sufrió un codazo dentro del área por parte del defensor Alexis Cossio; sin embargo, el árbitro Augusto Menéndez no sancionó la falta y desde la cabina del VAR tampoco se solicitó la revisión de la jugada.

A la par de este reclamo, la directiva íntima aprovechó la misiva para desmarcarse de cualquier acción legal en el fuero ordinario. Alianza Lima aclaró que la denuncia penal contra árbitros y directivos de la FPF fue interpuesta a título personal por el exsocio Julio Lozano Hernández, precisando que el club no promovió dicha medida en respeto al artículo 51 del Reglamento FIFA.

Alianza Lima

La polémica por penal no cobrado a Alianza Lima en Cutervo continúa

Finalmente, el cuadro de La Victoria reiteró su apego a las normas de la justicia deportiva, aunque expresó su rechazo a los fallos arbitrales reiterados en el torneo. Según lo expuesto en el documento, este tipo de decisiones perjudican la credibilidad y la transparencia del sistema futbolístico nacional.

Comunicado oficial de Alianza Lima

  • Ante las graves irregularidades en el arbitraje del partido del domingo 26 de julio de 2026, Alianza Lima presentó el último lunes 27 un reclamo formal ante la CONAR siguiendo los canales que establece la justicia deportiva, que es el camino correcto dentro del sistema deportivo.
  • Alianza Lima conoce perfectamente que el artículo 51, numeral 2 del Reglamento de la FIFA, prohíbe recurrir a las instancias ordinarias de los países miembros para resolver divergencias netamente deportivas, y por ello ha actuado en consecuencia.
  • La denuncia penal contra árbitros y autoridades de CONAR y la FPF ha sido realizada a título personal por el exsocio Julio Lozano Hernández. La denuncia del señor Lozano no guarda relación alguna ni ha sido promovida por el Club Alianza Lima, que respeta la justicia deportiva y los canales que esta establece.
  • Finalmente, Alianza Lima reitera que cree en la justicia deportiva y respeta sus normas, pero también expresa su rechazo a los malos arbitrajes reiterados, que atentan contra la credibilidad y legitimidad del propio sistema deportivo.
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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