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Alianza Lima quiere remecer el mercado firmando a campeón con Sporting Cristal: "Hay voluntad"

Alianza Lima sigue buscando opciones para reforzar su plantel y se conoció que están próximos a firmar a un talentoso jugador que salió campeón con Sporting Cristal.

Angel Curo
Alianza Lima quiere remecer el mercado firmando a campeón con Sporting Cristal
Alianza Lima quiere remecer el mercado firmando a campeón con Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Alianza Lima sigue siendo uno de los principales candidatos al título y se consolida como líder del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, los blanquiazules han sufrido un bajón de rendimiento en sus últimos partidos, lo que ha llevado a la directiva a moverse en el mercado de pases. Por ello, están cerca de poder firmar a un exjugador de Sporting Cristal.

Piero Cari lleva varios meses sin jugar en el primer equipo de Alianza Lima.

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Alianza Lima quiere firmar a campeón con Sporting Cristal

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista José Varela reveló que el mercado de fichajes no está cerrado para Alianza Lima, luego de que estén próximos a llegar a un acuerdo final con Fernando Pacheco, recordado por su paso en Sporting Cristal y que venía siendo vinculado con Sport Boys.

De acuerdo al hombre de prensa, las negociaciones se vienen produciendo desde hace dos semanas, por lo que todo ya está muy avanzado, además de que llegaría en calidad de agente libre.

Fernando Pacheco, Alianza Lima

Fernando Pacheco está próximo a firmar contrato con Alianza Lima para el Torneo Clausura

"Hace dos semanas Alianza Lima viene conversando con un futbolista peruano, ofensivo. Si se concreta le va a dar una gran mano a Alianza Lima. Es Fernando Pacheco, se aproxima, hay conversaciones avanzadas con el futbolista. Está libre y creo que se va a dar porque hay voluntad de todas las partes", reveló el citado comunicador.

Del mismo modo, Valera dejó entrever que la llegada de Pacheco también estaría vinculada con una posible salida de Kevin Quevedo, quien no volverá a ser considerado por Pablo Guede.

"La idea es que salga Kevin Quevedo, que aún tiene contrato, pero su salida sí está relacionada con la llegada de Pacheco, porque ambos son extremos", complementó.

Fernando Pacheco fue campeón con Sporting Cristal

Fernando Pacheco figuró entre los futbolistas más sobresalientes formados en las divisiones menores de Sporting Cristal. En el conjunto rimense, terminó por afianzarse como una de sus principales piezas y fue clave en la obtención de la Liga 1 en dos ocasiones: 2016 y 2018.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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