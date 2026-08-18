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Fue campeón en Ecuador, Alianza Lima lo quiere hasta 2027 y ahora destaca en la Liga 1: "Clave"

Alianza Lima busca concretar la firma de este jugador hasta la siguiente temporada y, en medio de ello, su rendimiento en la Liga 1 2026 ya empieza a ser elogiado.

Angel Curo
Fue campeón en Ecuador, Alianza Lima lo quiere hasta 2027 y ahora destaca en la Liga 1
Fue campeón en Ecuador, Alianza Lima lo quiere hasta 2027 y ahora destaca en la Liga 1 | Composición Líbero
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Alianza Lima logró una victoria por la mínima ante UTC en la fecha cinco del Torneo Clausura 2026, lo que les permitió volver al liderato en la tabla de posiciones. Los blanquiazules han armado un plantel sumamente competitivo, pero hay un jugador que ha destacado en esta jornada y, en medio del interés por asegurarlo hasta 2027, fue elogiado por su desempeño.

D'Alessandro Montenegro dio positivo al control antidopaje en partido de Alianza Lima.

PUEDES VER: D'Alessandro Montenegro dio positivo en antidoping tras partido de Alianza Lima: ¿Qué pasó?

Fue campeón en Ecuador, Alianza Lima lo quiere hasta 2027 y ahora destaca en la Liga 1

Uno de los jugadores más destacados de la escuadra blanquiazul en esta jornada fue Fernando Gaibor, quien anotó el gol de la victoria en Matute y se mostró como el jugador más fino en la distribución de balón.

Precisamente, luego de su magnífico desempeño con Alianza Lima, el ecuatoriano fue reconocido como el mejor volante de la fecha 5 del Torneo Clausura, donde destacaron especialmente su anotación.

Fernando Gaibor, Alianza Lima

Fernando Gaibor fue elegido como el mejor volante de la fecha 5 del Torneo Clausura

"¡El mejor del mediocampo en esta jornada! Con un gol clave para asegurar el triunfo de Alianza Lima y grandes números en la cancha, Fernando Gaibor fue elegido como el Jugador al Volante de la Fecha 5 del Clausura", mencionaron en la cuenta oficial de la competición.

De esta forma, Gaibor sigue demostrando que tiene motivos de sobra para poder seguir siendo titular indiscutible en el esquema de Pablo Guede para el resto de la temporada y destaca por su versatilidad en ataque y defensa.

Alianza Lima quiere a Fernando Gaibor hasta 2027

En los últimos meses, LÍBERO conoció que la escuadra victoriana estaba interesada en poder acercarle una oferta de renovación a Fernando Gaibor. El contrato del mediocentro finiquita a finales de la presente temporada, por lo que la idea es que permanezca hasta 2027.

Fernando Gaibor y su paso por el fútbol ecuatoriano

Gaibor inició su carrera en el fútbol de su país, donde salió de las divisiones menores de Emelec, club con el que logró coronarse campeón en cuatro oportunidades de la Liga Pro. Asimismo, su paso por Independiente del Valle también amplió su palmarés con la obtención de la Copa y Supercopa de Ecuador, además de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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