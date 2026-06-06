Alianza Lima emociona a hinchas y se interesa en firmar a seleccionado ecuatoriano: "Contrato"

Alianza Lima cerró un inicio de temporada como campeón del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules dieron el primer paso hacia el título y su nivel fue excepcional. Sin embargo, la dirección deportiva ya empieza a analizar el plantel y evalúa concretar la firma de un seleccionado ecuatoriano, para desatar la euforia de los hinchas.

Se trata de Fernando Gaibor, uno de los jugadores más importantes dentro del esquema actual del DT Pablo Guede y que se ha ganado el cariño de la hinchada gracias a su notable rendimiento como eje del equipo.

En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el nivel del volante no ha pasado desapercibido dentro de la dirección deportiva de Alianza Lima. Por ello, ya analizan la posibilidad de ofrecerle una extensión de contrato.

Alianza Lima evalúa la posibilidad de renovar el contrato de Fernando Gaibor.

Cabe señalar que el vínculo entre el ecuatoriano de 34 años y la escuadra victoriana caducará a finales de la presente temporada. Por ello, el club ya contempla la opción de plantearle una renovación a Gaibor por una temporada más, es decir, hasta finales del 2027.

Números de Fernando Gaibor con Alianza Lima

En esta temporada, Fernando Gaibor se ha consolidado como un titular indiscutible para Pablo Guede como acompañante de Esteban Pavez. El ecuatoriano es vital en la recuperación de balón, pero sobre todo por su conexión con el ataque. Con los blanquiazules ha jugado 12 partidos, con dos goles y una asistencia.

Fernando Gaibor y su paso por la selección ecuatoriana

Fernando Gaibor ha tenido una carrera deportiva de gran nivel en importantes clubes del continente. Por ello, no es de extrañar que también haya sido considerado para integrar las convocatorias de la selección ecuatoriana. Con la Tri logró disputar 19 partidos, incluida la Copa América y las Eliminatorias, y marcó dos goles.