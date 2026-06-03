Pablo Guede y los últimos dos pedidos que hizo antes de salir de vacaciones con Alianza Lima

La euforia por haber conseguido el objetivo de ganar el Torneo Apertura va quedando en el olvido para enfocarse netamente en lo que viene a partir de julio. Pablo Guede se encuentra en Argentina, pero sigue de cerca los detalles para el regreso a los entrenamientos y las posibilidades de reforzar al plantel.

“No corresponde hablar de fichajes hasta que termine el Apertura”, dijo antes del partido ante FC Cajamarca, pero luego de ese encuentro ya hubo contactos para contar con algunas alternativas de la lista que dejó a la dirigencia, a fin de que pueda hacer un buen trabajo.

Pablo Guede ya planifica lo que será el torneo Clausura para intentar ser campeón nacional a fin de año.

Alianza Lima busca un lateral y un extremo para encontrar una mayor cantidad de variantes en las 17 fechas que se jugarán en el Torneo Clausura. Aunque no es una prioridad, pues está conforme con todo el plantel, sería una buena noticia llegar a Lima tras las vacaciones y encontrar el fichaje de dos jugadores.

César Vallejo anuncia cambio de estadio para partido ante Alianza Lima

A través de redes sociales, César Vallejo anunció su próximo partido ante Alianza Lima por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa de la Liga. El cotejo tendrá como sede la ciudad de Trujillo, pero se había comentado que el choque entre poetas y blanquiazules se iba a disputar en el Estadio Mansiche.

Ahora, se reveló de manera oficial que el duelo entre Vallejo y Alianza Lima se disputará en el Estadio César Acuña Peralta, ubicado en la ciudad de Trujillo. Este recinto deportivo es el habitual para los dirigidos por José 'Chemo' del Solar en la Liga 2, por lo que no cambiarán de escenario pese a la expectativa por la presencia de miles de aficionados.

De esta manera, Alianza Lima ya trabaja en la logística de este encuentro, que se jugará en el nuevo campus que ha dado de qué hablar en todo Trujillo. El equipo busca sentirse cómodo en el Estadio César Acuña Peralta y así conseguir tres puntos fundamentales en este arranque de la Copa de la Liga.

Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga: fecha, día, hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y César Vallejo por la primera fecha de la Copa de la Liga se jugará el próximo domingo 14 de junio a partir de las 3.30 p. m. (8.30 p. m. GMT), con transmisión de Bicolor+, que se puede sintonizar en YouTube.