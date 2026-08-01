Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Todo va quedando listo para el duelo entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. Este choque se llevará a cabo el domingo 2 de agosto a partir de las 11.00 a. m. horario local, con la transmisión en exclusiva de L1 MAX. Ambos elencos están urgidos de la victoria, por lo que se espera un partido de mucha intensidad.

Sporting Cristal volverá a presentarse en su recinto deportivo con la obligación de sumar tres puntos cuando reciba a Juan Pablo II. El cuadro rimense intentará dejar atrás la caída en Copa Sudamericana, sabiendo que su plantilla combina experiencia y juventud, con futbolistas como Yoshimar Yotún, Santiago González y Hernán Barcos llamados a marcar diferencias en el frente de ataque.

Por su parte, Juan Pablo II llega con la misión de dar el golpe en condición de visitante y seguir demostrando que puede competir frente a los clubes más tradicionales del fútbol peruano. El elenco norteño apuesta por el talento de jugadores con recorrido en la Liga 1, además de un plantel que buscará aprovechar cualquier espacio para sorprender a Sporting Cristal y llevarse un resultado positivo de Lima.

Se espera un compromiso atractivo, con un Sporting Cristal que buscará imponer condiciones desde el inicio gracias a la posesión del balón y la intensidad en ataque, mientras que Juan Pablo II intentará responder con orden defensivo y transiciones rápidas. El Estadio Alberto Gallardo será escenario de un duelo importante para las aspiraciones de ambos equipos en este arranque del Torneo Clausura, donde cada punto comienza a ser determinante en la recta final de temporada.

Sporting Cristal anuncia partido ante Juan Pablo II.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El partido entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se llevará a cabo este domingo 2 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro celeste buscará hacerse fuerte en casa y así comenzar a aspirar mejores objetivos al cierre de temporada.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

Este compromiso entre celestes y juanpablinos inicia a partir de las 11.00 a. m. de Perú. De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10.00 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 12.00 m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026 se verá por la señal en vivo de L1 MAX. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de Movistar TV App y DGO.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Catriel Cabellos, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos.

Juan Pablo II: Matías Vega; Paolo Reyna, Fabio Agurto, Matías Almirón, Pablo Míguez; Christian Flores, Nilton Ramírez, Jack Durán, Martín Alaníz; Josué Torres, Nicolás Leguizamón.

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Juan Pablo II en esta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho esto, te anunciamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE JUAN PABLO II Betsson 1.26 5.20 11.00 Betano 1.27 5.80 10.00 Bet365 1.25 5.50 11.00 1XBet 1.26 5.55 10.10 Caliente 1.24 5.60 11.50 Doradobet 1.28 6.00 9.50

Historial Sporting Cristal vs Juan Pablo II: estadísticas