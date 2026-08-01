¿Y Alianza? Carlos Cáceda en la mira de otro grande de la Liga 1: "Acelera por la incorporación"

El nombre de Carlos Cáceda ha sonado con fuerza en los últimos días para reforzar a Alianza Lima. La directiva blanquiazul busca cubrir la salida de Guillermo Viscarra y mantener una sana competencia en el arco, que actualmente es custodiado por Alejandro Duarte. No obstante, la posible llegada del guardameta a Matute podría verse truncada debido al interés de otro grande de la Liga 1: estamos hablando de Sporting Cristal.

¿Carlos Cáceda ficharía por Sporting Cristal?

Según información del periodista Marcello Merizalde, el cuadro celeste se habría sumado a la pugna por fichar al portero de Melgar e, incluso, tendría conversaciones avanzadas con la directiva rojinegra para concretar el traspaso. De confirmarse la operación, Sporting Cristal le ganaría la pulseada a Alianza Lima y sumaría a un experimentado refuerzo en el arco.

"Sporting Cristal acelera por la incorporación de Carlos Cáceda desde FBC Melgar", publicó el periodista en su cuenta oficial de X (antes Twitter), confirmando que existe un interés sólido de los rimenses por fichar al mundialista con la selección peruana en Rusia 2018. La intención de Cristal sería la misma que la de Alianza, buscar competencia para su actual guardameta titular (Diego Enríquez).

Carlos Cáceda podría llegar a Sporting Cristal.

¿Alianza negoció por Carlos Cáceda?

Como se recuerda, la periodista Ana Lucía Rodríguez informó en el programa 'Hablemos de MAX' que desde La Victoria consultaron con sus pares arequipeños la situación contractual de Cáceda para negociar un posible traspaso: "han preguntado por Cáceda", dijo.

No obstante, el periodista José Varela descartó que el club haya ofertado por el guardameta: "Ayer consulté y me dijeron que no hay ningún interés en Carlos Cáceda hasta el momento. No hay un acercamiento y tiene contrato con Melgar. Al día de hoy, no hay alguna propuesta de Alianza Lima", señaló el comunicador en el programa 'Modo Fútbol'.

Lo cierto es que, por el momento, Carlos Cáceda tiene contrato vigente con Melgar y seguirá en el ‘Dominó’ luchando por recuperar el titularato, mientras se define su futuro en las próximas horas.