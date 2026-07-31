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Brilló en la Liga 1, valió más de medio millón de euros y ahora sorprende en Comerciantes FC
Comerciantes FC busca el ascenso a primera división en 2027 y para ello reforzó su plantel con una ex figura de Liga 1.
Comerciantes FC es uno de los equipos favoritos para lograr el ascenso a la primera división del fútbol peruano. El cuadro de Iquitos sabe que no puede dormirse en sus laureles, motivo por el cual continúa reforzando su plantel para afrontar lo que resta de la Liga 2. En ese sentido, el club anunció entre bombos y platillos el fichaje de un experimentado jugador de la Liga 1: estamos hablando de Hideyoshi Arakaki.
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Hideyoshi Arakaki jugará en la Liga 2 por Comerciantes FC
A través de su cuenta oficial de Facebook, Comerciantes FC le dio la bienvenida a su flamante fichaje, destacando su amplio recorrido por los clubes de la máxima categoría del torneo local: "Damos la bienvenida al mediocampista Hideyoshi Arakaki Chinen a la FUERZA EMPRENDEDORA DE LORETO", se lee en la publicación del club loretano.
Hideyoshi Arakaki es nuevo jugador de Comerciantes FC.
Trayectoria de Hideyoshi Arakaki
Arakaki, de 28 años, llega a Comerciantes FC procedente del club ADT de Tarma, donde apenas pudo disputar ocho partidos en lo que va de la presente temporada. A continuación, te detallamos la trayectoria del nuevo jugador de Comerciantes, quien además fue campeón del Sudamericano Sub-15 con la selección peruana en 2013.
- Universidad San Martín de Porres (2016-2017)
- FBC Melgar (2018-2020)
- Deportivo Municipal (2021)
- UTC de Cajamarca (2022)
- Cusco FC (2023)
- Alianza Atlético de Sullana (2024)
- Universidad César Vallejo (2025)
- Ayacucho FC (2025)
- ADT de Tarma (2026)
- Comerciantes FC (2026-presente)
Comerciantes FC fichó a ex Alianza Lima
Cabe precisar que hace unas semanas, Comerciantes FC había anunciado la incorporación del ex arquero de Alianza Lima, Franco Saravia, quien inició la presente temporada defendiendo a Los Chankas.
Próximo partido de Comerciantes FC
Los dirigidos por el profesor Pablo Bengoechea jugarán la fecha 12 de la Liga dos contra Santos FC en el Estadio Municipal de Nazca a las 3.15 p. m. (hora peruana).
Valor en el mercado
Actualmente, Hideyoshi Arakaki está cotizado en 250 mil euros, de acuerdo con información del portal Transfermarkt. Sin embargo, en 2022 su valor llegó a superar el medio millón, cuando defendía la camiseta de UTC.
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