Fallece Franco Baresi, legendario defensor italiano e histórico capitán de AC Milan, a los 66 años

El fútbol mundial está de luto. Franco Baresi, uno de los mejores defensores de todos los tiempos, falleció este viernes 31 de julio a los 66 años, dejando un vacío imposible de llenar en la historia del deporte. El histórico capitán del AC Milan y referente absoluto de la selección italiana perdió la vida tras una enfermedad pulmonar, según confirmó el club 'rossonero', que despidió a su eterno número 6 con un emotivo mensaje.

Con su partida no solo se marcha un extraordinario futbolista, sino también un símbolo de fidelidad, liderazgo y excelencia. En una época en la que cambiar de camiseta se ha vuelto habitual, Baresi fue el ejemplo perfecto del llamado 'one club man': defendió únicamente los colores del Milan durante dos décadas y convirtió su nombre en sinónimo de grandeza.

Muere Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan. Foto: AFP

Debutó con el primer equipo en 1977 y permaneció en la institución hasta su retiro en 1997. Durante esos veinte años disputó 719 partidos oficiales, levantó algunos de los trofeos más importantes del fútbol europeo y fue el líder de uno de los equipos más recordados de todos los tiempos, dirigido por Arrigo Sacchi y posteriormente por Fabio Capello. Su inteligencia táctica, capacidad de anticipación y liderazgo marcaron una época en la posición de líbero, redefiniendo el papel del defensor moderno.

Baresi fue el corazón de una defensa legendaria junto a Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta y Paolo Maldini, una línea que se convirtió en referencia para generaciones enteras de entrenadores y futbolistas. Nunca necesitó destacar por la fuerza bruta; su mayor virtud era leer el juego antes que nadie, anticiparse a cada movimiento del rival y transmitir seguridad a todo el equipo.

AC Milan y su mensaje de despedida a Franco Baresi

"La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia.", se lee en las redes sociales de AC Milan.

AC Milan despide a su capitán Franco Baresi.

Con la selección italiana también dejó una huella imborrable. Fue campeón del mundo en España 1982, obtuvo el tercer lugar en Italia 1990 y rozó la gloria nuevamente en Estados Unidos 1994, donde, pese a regresar de una lesión de rodilla para disputar la final, no pudo evitar la derrota por penales frente a Brasil. Aquella actuación reforzó aún más la imagen de un futbolista dispuesto a sacrificarse por su país.

Su legado trascendió los títulos. Fue admirado por rivales, compañeros y aficionados por su humildad, profesionalismo y lealtad a un solo escudo. Tras su retiro, el Milan inmortalizó su camiseta número 6, un homenaje reservado únicamente para quienes trascienden el tiempo y se convierten en patrimonio del club.

Palmarés de Franco Baresi

El extraordinario recorrido del defensor italiano quedó reflejado en una colección de títulos que lo consolidaron como una leyenda del fútbol:

Campeón del Mundial de 1982 con Italia.

Seis títulos de la Serie A con el AC Milan.

Tres Copas de Europa/Liga de Campeones (1989, 1990 y 1994).

Tres Supercopas de Europa.

Dos Copas Intercontinentales.

Cuatro Supercopas de Italia.

Capitán del Milan durante 15 temporadas.

Más de 700 partidos oficiales con el club 'rossonero'.

Camiseta número 6 retirada por el AC Milan en reconocimiento a su legado.

Con la muerte de Franco Baresi se apaga una de las figuras más representativas del fútbol italiano. Sin embargo, su legado permanecerá intacto en cada aficionado que recuerde aquellas tardes en las que defender también podía ser un arte. Su nombre seguirá ocupando un lugar privilegiado entre los más grandes de todos los tiempos, porque las leyendas nunca desaparecen: simplemente pasan a la eternidad.