El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha diseñado estrategias para aumentar las acciones de arresto y deportación de inmigrantes haitianos. Esta medida se lleva a cabo en un contexto en el que cientos de miles de haitianos se alistan para la anulación de su estatus legal, de acuerdo con información proporcionada por dos fuentes de la agencia y documentos federales a los que tuvo acceso CBS News. Aquí más información.

Atención, inmigrantes en EE. UU.: exponen insólito plan de ICE contra haitianos a medida que finalice el TPS

Tal como señala CBS News y otros medios, los planes del gobierno estadounidense contemplan el arresto de inmigrantes haitianos en Ohio, donde comunidades significativas en ciudades como Springfield han sido objeto de críticas por parte de Trump y figuras conservadoras. Documentos internos revelan que se prevé enviar rápidamente a estos migrantes en vuelos de deportación hacia Haití, un país que enfrenta una profunda crisis. Durante la campaña presidencial de 2024, Trump hizo afirmaciones infundadas sobre los haitianos en Springfield, alegando que consumían animales (perros y gatos).

EE. UU.: exponen insólito plan de ICE contra haitianos a medida que finalice el TPS.

Se han diseñado estrategias para una posible operación masiva de arrestos y deportaciones, en un contexto donde más de 300.000 haitianos están a punto de perder la protección que les brinda el Estatus de Protección Temporal (TPS). Cabe resaltar que el mes pasado, la Corte Suprema respaldó al gobierno de Trump en su intento de finalizar los programas TPS para haitianos y sirios, con un mandato que se emitirá a los tribunales inferiores en breve.

Desde la decisión judicial, el temor ha crecido en las comunidades haitianas en el país americano. Aquellos cuyo TPS expira pierden de inmediato su derecho a trabajar legalmente y pueden ser arrestados por el ICE, a menos que cuenten con otro estatus migratorio. Los que no tienen órdenes de expulsión suelen tener derecho a comparecer ante un juez de inmigración antes de cualquier deportación.

Asimismo, los documentos indican que las operaciones contra inmigrantes haitianos podrían iniciarse esta semana, aunque no se han proporcionado detalles sobre la magnitud de estas acciones. Fuentes del ICE, que pidieron permanecer en el anonimato, revelaron que estos planes internos aún no han sido divulgados públicamente y están sujetos a modificaciones.

¿Cuál es la situación de Haití frente a estos presuntos planes de ICE?

Un aumento en las deportaciones hacia Haití podría generar serios desafíos políticos y humanitarios, considerando la grave situación en el país caribeño, el más empobrecido del hemisferio occidental.

Amplias áreas de Haití están bajo el control de bandas criminales, y Estados Unidos ha restringido las deportaciones a Cap-Haïtien, en el norte, debido a la inestabilidad en la capital, Puerto Príncipe. El Departamento de Estado ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses evitar viajar a Haití, citando la violencia generalizada en la región.