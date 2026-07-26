Un integrante del Consejo del Condado de Montgomery, en Estados Unidos, señaló que los bomberos de la zona infringieron una normativa local que prohíbe la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según señaló, esta situación se dio cuando se disponían a lanzar una embarcación en el río Potomac a inicios de esta semana, con el objetivo de rescatar a posibles personas que intentaban escapar de agentes federales de inmigración. ¿Es una falta muy grave?

EE. UU.: bomberos de este condado habrían infringido ley que prohíbe cooperar con ICE

WTOP News y otros portales internacionales señalaron que, recientemente, la concejala del Distrito 5, Kristin Mink, expresó que los bomberos del condado de Montgomery infringieron la Ley de Confianza, que prohíbe la colaboración voluntaria del personal del condado con la agencia de inmigración.

EE. UU.: bomberos de este condado habrían infringido ley que prohíbe cooperar con ICE.

Mink no responsabilizó a los bomberos, quienes se vieron obligados a actuar con urgencia ante normas contradictorias. No obstante, la funcionaria destacó la necesidad de que el consejo evalúe cuidadosamente este tipo de situaciones inesperadas. Tal como informó, los bomberos permitieron que agentes del ICE se unieran a sus esfuerzos mientras se preparaban para un rescate acuático en el río Potomac, destinado a ayudar a personas que intentaban escapar de las autoridades migratorias.

Recordemos que la Trust Act del condado establece que el personal local no puede colaborar de manera voluntaria con las autoridades migratorias federales. Ante esta situación, el consejo municipal ha decidido analizar posibles escenarios imprevistos con el fin de prevenir confusiones futuras entre las normas de emergencia y las restricciones de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿El Departamento de bomberos se pronunció al respecto?

La intervención de los bomberos se llevó a cabo de acuerdo con la Trust Act del condado, asegurando que sus acciones fueran legales y apropiadas. En este contexto, tanto el Servicio de Bomberos y Rescate (MCFRS) como el Departamento de Policía (MCPD) no participaron en la persecución, detención ni arresto de los migrantes.

El ejecutivo del condado cuestionó las operaciones de ICE, describiéndolas como generadoras de miedo y caos, lo que convierte a la comunidad en un estado policial. La policía local, por su parte, se limitó a garantizar la seguridad del perímetro y se retiró una vez que se confirmó que todos los civiles estaban a salvo en la orilla.