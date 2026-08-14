- Hoy:
- Partidos de hoy
- Fecha 5 del Clausura
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Perú vs Argentina
- Fichajes vóley
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen a agentes federales que ESPIARON a manifestantes anti-ICE
Agentes encubiertos lograron infiltrarse en diversas reuniones, chats privados y eventos comunitarios anti-ICE. ¿Qué deben tomar en cuenta los inmigrantes?
La constante persecución de las fuerzas federales contra opositores políticos y organizadores pacíficos ha sido expuesta recientemente en documentos judiciales que han salido a la luz. ¿Qué medidas ha implementado el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) y cómo perjudica a inmigrantes?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen a ICE y su operación en Atlanta; arrestaron a más de 1.200 personas
EE. UU.: exponen a agentes que espiaron a manifestantes anti-ICE
Según informes de THE GUARDIAN, estos archivos de investigación interna señalan que el DHS ha implementado una extensa operación de vigilancia dirigida a manifestantes en contra de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como a sindicatos relevantes y grupos de defensa de ideología progresista.
EE. UU.: agentes federales espiaron a manifestantes anti-ICE, según archivos.
Esta estrategia ha incluido el envío de agentes encubiertos para infiltrarse en reuniones comunitarias y la emisión de citaciones administrativas con el fin de incautar registros financieros.
Los documentos también evidencian que los investigadores del DHS accedieron a registros financieros de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro en el marco de una indagación sobre el financiamiento del terrorismo interno.
Asimismo, se unieron a chats privados de activistas en la aplicación Signal y grabaron audio de manera clandestina en eventos locales. Entre estos eventos se incluyeron un entrenamiento en técnicas de resistencia realizado en una biblioteca pública y una sesión de capacitación en el gimnasio de una iglesia. Además, asumieron la identidad de activistas.
Activistas se pronuncian tras revelación de archivos y presencia de agentes infiltrados
Bajo este contexto, Emilia González Avalos, quien lidera Unidos MN, una organización sin fines de lucro dedicada a la justicia social en Minneapolis, expresó su preocupación ante lo que considera un intento de intimidación.
Afirmó también que se busca castigar y reprimir el desacuerdo y la diversidad de opiniones, lo cual, según ella, no refleja los valores del país americano. "Creo que este es un claro intento de intimidarnos, de castigar y reprimir políticamente el desacuerdo y la diferencia. Y esa no es la América que hemos construido a lo largo de cientos de años".
- 1
ALERTA MÁXIMA en los locales Walmart de EE. UU.: agentes lanzan FUERTE ADVERTENCIA sobre una estafa de servicio al cliente
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: guatemalteco PIERDE LA VIDA tras ser LIBERADO de la custodia del ICE
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen a ICE y su operación en Atlanta; arrestaron a más de 1.200 personas
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00