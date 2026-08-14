La constante persecución de las fuerzas federales contra opositores políticos y organizadores pacíficos ha sido expuesta recientemente en documentos judiciales que han salido a la luz. ¿Qué medidas ha implementado el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) y cómo perjudica a inmigrantes?

EE. UU.: exponen a agentes que espiaron a manifestantes anti-ICE

Según informes de THE GUARDIAN, estos archivos de investigación interna señalan que el DHS ha implementado una extensa operación de vigilancia dirigida a manifestantes en contra de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como a sindicatos relevantes y grupos de defensa de ideología progresista.

EE. UU.: agentes federales espiaron a manifestantes anti-ICE, según archivos.

Esta estrategia ha incluido el envío de agentes encubiertos para infiltrarse en reuniones comunitarias y la emisión de citaciones administrativas con el fin de incautar registros financieros.

Los documentos también evidencian que los investigadores del DHS accedieron a registros financieros de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro en el marco de una indagación sobre el financiamiento del terrorismo interno.

Asimismo, se unieron a chats privados de activistas en la aplicación Signal y grabaron audio de manera clandestina en eventos locales. Entre estos eventos se incluyeron un entrenamiento en técnicas de resistencia realizado en una biblioteca pública y una sesión de capacitación en el gimnasio de una iglesia. Además, asumieron la identidad de activistas.

Activistas se pronuncian tras revelación de archivos y presencia de agentes infiltrados

Bajo este contexto, Emilia González Avalos, quien lidera Unidos MN, una organización sin fines de lucro dedicada a la justicia social en Minneapolis, expresó su preocupación ante lo que considera un intento de intimidación.

Afirmó también que se busca castigar y reprimir el desacuerdo y la diversidad de opiniones, lo cual, según ella, no refleja los valores del país americano. "Creo que este es un claro intento de intimidarnos, de castigar y reprimir políticamente el desacuerdo y la diferencia. Y esa no es la América que hemos construido a lo largo de cientos de años".