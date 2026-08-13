Abogados han informado que los haitianos residentes en Ohio, quienes han visto caducar su estatus de protección, están siendo sometidos a un creciente uso de tobilleras electrónicas en lugar de ser arrestados por las autoridades de inmigración en Estados Unidos. La medida evidencia un notable cambio en la forma en que se manejan los casos de inmigración en estas zonas, priorizando el monitoreo electrónico sobre la detención física.

Ohio: haitianos que perdieron su estatus reciben tobilleras electrónicas en lugar de ser arrestados

Según NBC News, los abogados de inmigración han señalado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha estado notificando a los haitianos para que se presenten en persona en los puntos de control, donde se les están colocando tobilleras electrónicas. Con ello, se puede rastrear su ubicación hasta que un juez de inmigración determine si tienen motivos válidos para permanecer en el país, como una solicitud de asilo.

Ohio: este grupo de haitianos reciben tobilleras electrónicas en lugar de ser arrestados.

Bajo esta situación, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que esta medida responde a la falta de espacio para albergar a más de 300.000 haitianos que perdieron su estatus de protección temporal, esto luego de una decisión del Tribunal Supremo en junio.

Katie Kersh, abogada de inmigración en Advocates for Basic Legal Equality, en conversación con el medio en mención, expresó su preocupación por la posibilidad de que esta situación se convierta en una operación de represión y arrestos masivos. No obstante, Kersh mencionó que varios de sus clientes han recibido cartas del ICE exigiendo su presentación, lo que resultó en algunas detenciones, aunque no a largo plazo.

Asimismo, explicó que todos los arrestados al final llevan tobilleras electrónicas y tienen restricciones de movilidad, limitándose a un radio de 120 kilómetros de su hogar. Pese a ello, el DHS no ha comentado sobre el uso de estos dispositivos de monitoreo, afirmando que no se pronunciará sobre operaciones en curso o futuras.

¿ICE abrirá nuevos centros de detención en EE. UU.?

Un alto funcionario del DHS mencionó que no es posible mantener bajo custodia a más de 300.000 haitianos en Estados Unidos que han perdido su estatus de protección en el país. Actualmente, ICE tiene aproximadamente 65.000 inmigrantes detenidos en diversos centros a nivel nacional, a la espera de que un juez evalúe sus situaciones.

En tanto, de acuerdo con información de NBC News, el ICE se encuentra en el proceso de habilitar nuevos centros de detención para este grupo de inmigrantes.