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MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este Departamento de Policía busca COLABORAR CON ICE

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg evalúa pedir fondos federales para reforzar su cooperación con ICE y ampliar su presencia en Charlotte.

María Zapata
CMPD evalúa colaborar con ICE y solicitar fondos federales.
CMPD evalúa colaborar con ICE y solicitar fondos federales. | Composición: María Zapata | Líbero
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El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg evalúa solicitar una millonaria subvención federal que podría ampliar su colaboración con ICE en Charlotte, Carolina del Norte. La iniciativa forma parte del programa "Model Cities", promovido por el gobierno de Donald Trump, y ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

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Policía de Charlotte-Mecklenburg evalúa colaborar con ICE

De acuerdo con información citada por Qué Pasa Media Network, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg analiza pedir autorización al Concejo Municipal de Charlotte para postularse al programa federal "Model Cities". El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cerca de $300 millones para seleccionar entre dos y cuatro ciudades que desarrollen estrategias destinadas a reducir el crimen y fortalecer la seguridad pública. Las solicitudes deben presentarse antes del 1 de septiembre.

Inmigrantes, ICE

Según Carolina Migrant Network, la Policía de Charlotte-Mecklenburg busca colaborar con ICE.

Según las autoridades federales, el programa busca demostrar la efectividad de una estrategia integral para combatir la delincuencia y recuperar el orden público. Los recursos podrían utilizarse para contratar policías, adquirir tecnología, brindar servicios a las víctimas y financiar programas de prevención de la violencia, entre otras medidas.

Sin embargo, la propuesta ha despertado inquietud entre organizaciones que representan a inmigrantes, debido a la posibilidad de que los fondos faciliten una mayor coordinación entre la Policía e ICE, la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración.

ICE y la posible colaboración con la Policía generan preocupación

Según Qué Pasa Media Network, organizaciones defensoras de los inmigrantes cuestionan que la iniciativa pueda incrementar la presencia de agentes de ICE en Charlotte y fortalecer su cooperación con las autoridades locales. Carolina Migrant Network también pidió a la comunidad expresar su rechazo a la propuesta y a otras medidas relacionadas con la inmigración. La organización sostiene que la colaboración entre ICE y las autoridades locales puede generar temor entre las familias inmigrantes.

El grupo también solicita frenar el proyecto de ley HB 10, al que califica de "antiinmigrante". Según su posición, la iniciativa podría hacer que los inmigrantes se sientan menos seguros y generar consecuencias económicas para Carolina del Norte.

La organización insta a los residentes a contactar a sus representantes en el Senado para manifestar su oposición a estas medidas y defender a las familias inmigrantes. La eventual participación del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en "Model Cities" aún depende de las decisiones de las autoridades locales y del proceso de postulación al programa federal.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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