MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Corte autoriza DEPORTACIÓN POR VÍA RÁPIDA de personas con 'parole'

Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede aplicar procedimientos de deportación por vía rápida a extranjeros que ingresaron al país bajo el programa de 'parole' o libertad condicional implementado durante la administración de Joe Biden. La decisión marca un nuevo giro en la política migratoria y podría afectar a cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos.

Inmigrantes enfrentan nuevas medidas de deportación en EE. UU.

¿Qué decidió la corte sobre la deportación por vía rápida en Estados Unidos?

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia anuló una orden de una corte inferior que había frenado las directivas del gobierno de Donald Trump sobre la expulsión acelerada de personas con parole. El fallo fue unánime y estuvo a cargo de un panel de tres jueces. Sin embargo, la corte aclaró que no determinó si las medidas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son legales. Su decisión se centró en establecer si los grupos de defensa que presentaron la demanda tenían legitimidad para cuestionarlas.

Según el fallo, las organizaciones no demostraron que una decisión favorable pudiera detener las deportaciones por vía rápida. Los jueces también señalaron que existen otros mecanismos para realizar expulsiones aceleradas, por lo que eliminar las directivas cuestionadas no necesariamente cambiaría esta situación.

La información fue reportada por The Epoch Times, fuente principal de este caso. El medio señaló que las organizaciones demandantes argumentaron que las medidas vulneraban el debido proceso contemplado en la Quinta Enmienda y la Ley de Procedimientos Administrativos.

¿Qué inmigrantes con 'parole' podrían enfrentar una deportación en Estados Unidos?

El programa de libertad condicional para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela comenzó durante la administración de Joe Biden en octubre de 2022. Hasta su suspensión durante el segundo mandato de Donald Trump, más de 532.000 personas de estos cuatro países habían ingresado a Estados Unidos mediante este mecanismo. En marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el fin del estatus de parole para los beneficiarios del programa, una medida que abrió la posibilidad de que determinados inmigrantes quedaran sujetos a procedimientos de deportación por vía rápida.

A diferencia de un proceso migratorio regular, la deportación acelerada permite al Gobierno federal expulsar a determinadas personas sin una audiencia ante un juez de inmigración ni una revisión judicial convencional. Por ello, esta medida genera especial preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos que permanecen bajo distintas formas de protección migratoria.

El DHS ha defendido estas medidas al sostener que el programa de parole permitió el ingreso de cientos de miles de extranjeros sin pasar por el proceso migratorio tradicional. Mientras tanto, las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes cuestionan el impacto de estas políticas y sus posibles consecuencias para el debido proceso.

El nuevo fallo no significa que todos los beneficiarios del antiguo programa serán deportados automáticamente. No obstante, mantiene vigente la autoridad del Gobierno para utilizar mecanismos de deportación acelerada contra quienes cumplan los requisitos establecidos por la legislación migratoria de Estados Unidos.