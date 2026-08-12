Reimond Manco y su dura respuesta a Paolo Guerrero tras quejarse por críticas: "Quédate callado"

La tensión entre Reimond Manco y Paolo Guerrero continúa creciendo. Luego de que el ex ‘Jotita’ cuestionó el rendimiento del delantero de Alianza Lima en el empate con Sport Boys, el ‘Depredador’ arremetió duramente contra él y todos los que cuestionan su desempeño en tienda íntima con una publicación a través de sus historias en Instagram. Ahora, Manco salió el frente y respondió al experimentado atacante.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre las críticas por su rendimiento en Alianza Lima?

Como se recuerda, el artillero de 42 años encendió las redes sociales con una publicación en la que aseguró que las declaraciones de Manco y sus detractores “no le aportan nada al fútbol” y advirtió que existiría un complot para desestabilizar al plantel aliancista, que es el principal candidato a llevarse el título nacional en la presente temporada.

“Ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó o sí jugó fue malísimo y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano pero ya y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar “, fue la publicación de Guerrero en su cuenta de Instagram.

Paolo Guerrero publicó fuerte mensaje.

La dura respuesta de Reimond Manco contra Guerrero

Durante la última emisión del podcast 'Juego Cruzado', el también exjugador de Alianza Lima no se guardó nada y le exigió a Guerrero “quedarse callado” ante las críticas constructivas sobre su rendimiento en el equipo que dirige Pablo Guede.

“Cuando te piden a la selección no haces un post a decir ‘gracias a tal periodista porque no está comprado y me parece que estudió en la mejor universidad y tiene sus comentarios acertivos’, no lo haces, te quedas callado porque es halago. Pero cuando tienes alguna crítica con respeto, quédate callado también y sigue en lo tuyo. Suficiente con que (Pablo) Guede te diga que estás haciendo las cosas bien”, sentenció.

¿Cuántos goles lleva Paolo Guerrero con Alianza Lima este 2026?

En la presente temporada, Paolo Guerrero registra 18 partidos jugados y solo 4 goles anotados. Todos por el Torneo Apertura. El delantero no pudo anotar en los dos partidos por Copa Libertadores ante Dos de Mayo y aún no ha conseguido marcar en lo que va del Torneo Clausura.