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Universitario sufrió cambio de horario de último momento para próximo partido de visita por la Liga
Se confirmó que Universitario afrontará su próximo compromiso como visitante con una modificación de último momento que sorprendió a sus hinchas.
Universitario de Deportes tiene la obligación de obtener triunfo para poder cumplir con la exigencia de títulos de su hinchada. Eso incluye a la Liga 1, Liga Femenina y la Liga 3. No obstante, una noticia impactó en pleno preparativo del equipo, pues se conoció que su próximo encuentro de visita sufrió un cambio de horario en su programación.
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Universitario sufrió cambio de horario de último momento para próximo partido
Luego de no haber conseguido los mejores resultados, el cuadro merengue se enfoca en lo que será su enfrentamiento ante Sport Boys por la fecha 11 del Grupo B de la Liga 3. Este encuentro será vital para ambos elencos que buscan seguir en la pelea por clasificar a la siguiente etapa.
En un principio, el partido de Universitario estaba programado para disputarse este viernes 14 de agosto a las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Miguel Grau. Sin embargo, el periodista Carlos Arrunategui reveló que el horario ha sido modificado, generando sorpresa en los hinchas de ambos elencos.
Universitario sufrió el cambio de horario en su partido por la Liga 3
"El encuentro, inicialmente pactado para las 11.00 a. m., ha sufrido un ajuste y se jugará al mediodía", reveló el citado comunicador mediante su cuento personal de 'X'.
De esta forma, la ‘U’ deberá modificar su planeación para este compromiso que sufre un ligero retraso, aunque eso no debe cambiar su enfoque de quedarse con los tres puntos ante un rival directo.
Universitario se complica en la tabla del Grupo B de Liga 3
Universitario se ubica en el séptimo lugar en la tabla de posiciones con 12 unidades a cinco puntos de la zona de clasificación a la siguiente etapa.
|Grupo B
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Sporting Cristal
|10
|+11
|18
|2. Alianza Lima
|10
|+4
|18
|3. Social Pariacoto
|10
|-3
|18
|4. Pacífico FC
|10
|+8
|17
|5. Unión Huaral
|10
|-1
|14
|6. Juventud Huracán
|10
|+4
|13
|7. Universitario
|10
|+1
|12
|8. Sport Boys
|10
|-2
|12
|9. Deportivo Coopsol
|10
|-10
|7
|10. Amazon Callao FC
|10
|-11
|6
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