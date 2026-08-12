0
EN VIVO
PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa
EN DIRECTO
Real Madrid vs Deportivo La Coruña por amistoso

Universitario sufrió cambio de horario de último momento para próximo partido de visita por la Liga

Se confirmó que Universitario afrontará su próximo compromiso como visitante con una modificación de último momento que sorprendió a sus hinchas.

Angel Curo
Universitario sufrió cambio de horario de último momento para próximo partido de visita por la Liga
Universitario sufrió cambio de horario de último momento para próximo partido de visita por la Liga | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes tiene la obligación de obtener triunfo para poder cumplir con la exigencia de títulos de su hinchada. Eso incluye a la Liga 1, Liga Femenina y la Liga 3. No obstante, una noticia impactó en pleno preparativo del equipo, pues se conoció que su próximo encuentro de visita sufrió un cambio de horario en su programación.

Jorge Abdiel Gutiérrez llegó a Lima para sumarse a Universitario.

PUEDES VER: Jorge Abdiel Gutiérrez ya está en Lima para jugar por Universitario: "Feliz de estar acá"

Universitario sufrió cambio de horario de último momento para próximo partido

Luego de no haber conseguido los mejores resultados, el cuadro merengue se enfoca en lo que será su enfrentamiento ante Sport Boys por la fecha 11 del Grupo B de la Liga 3. Este encuentro será vital para ambos elencos que buscan seguir en la pelea por clasificar a la siguiente etapa.

En un principio, el partido de Universitario estaba programado para disputarse este viernes 14 de agosto a las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Miguel Grau. Sin embargo, el periodista Carlos Arrunategui reveló que el horario ha sido modificado, generando sorpresa en los hinchas de ambos elencos.

Universitario de Deportes, Liga 3

Universitario sufrió el cambio de horario en su partido por la Liga 3

"El encuentro, inicialmente pactado para las 11.00 a. m., ha sufrido un ajuste y se jugará al mediodía", reveló el citado comunicador mediante su cuento personal de 'X'.

De esta forma, la ‘U’ deberá modificar su planeación para este compromiso que sufre un ligero retraso, aunque eso no debe cambiar su enfoque de quedarse con los tres puntos ante un rival directo.

Universitario se complica en la tabla del Grupo B de Liga 3

Universitario se ubica en el séptimo lugar en la tabla de posiciones con 12 unidades a cinco puntos de la zona de clasificación a la siguiente etapa.

Grupo BPJDGPuntos
1. Sporting Cristal10+1118
2. Alianza Lima10+418
3. Social Pariacoto10-318
4. Pacífico FC10+817
5. Unión Huaral10-114
6. Juventud Huracán10+413
7. Universitario10+112
8. Sport Boys10-212
9. Deportivo Coopsol10-107
10. Amazon Callao FC10-116
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal anunció la salida de destacado futbolista en pleno Torneo Clausura: "Éxitos"

  2. Sport Boys hizo oficial la salida de dos futbolistas tras empate con Alianza Lima en el Clausura

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano